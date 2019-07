LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 5 luglio Bene l’Italnuoto nelle batterie

Universiadi 2019 Napoli/ Risultati LIVE 5 luglio : bene scherma - azzurri KO nel rugby : Risultati Universiadi 2019 Napoli di oggi 5 luglio 2019: programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti nella seconda giornata.

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Italia a caccia del primo oro. Ciampi - Di Cola - Fangio e Foffi avanti nel nuoto. Azzurri ko nel rugby : 10.40 rugby A 7 – L'Italia perde nettamente 17-0 al debutto contro il Giappone 10.37 NUOTO – Janecek Repubblica ceca) in testa alla graduatoria delle batterie dei 200 misti uomini con 2'03″78 10.25 NUOTO – Doppia qualificazione anche nei 100 rana per l'Italia alle semifinali: Francesca Fangio chiude con il decimo tempo ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. L'Italia punta su scherma - nuoto e tiro per cercare il primo oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata delle Universiadi estive, seconda in cui verranno assegnate delle medaglie: quest'oggi molti sport faranno il loro esordio nella kermesse e tanti saranno gli italiani in gara, è giunto il momento di togliere lo ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Martina Fusini porta alla vittoria le azzurre del calcio con gli USA! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito anche oggi. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 22.57 calcio FEMMINILE – Ottava rete della Corea del Nord, al 92′ in gol Hong: con il Sudafrica finisce 8-0. 22.55 – calcio FEMMINILE – Finisce qui!!!!! USA-Italia 1-2, le azzurre sono ancora in corsa per i quarti di finale!!! 22.52 ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Martina Fusini riporta in vantaggio le azzurre del calcio con gli USA : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.27 – calcio FEMMINILE – GOOOOOLLLLL!!!!!!!!!! Martina Fusini!!!!!! L’Italia è di nuovo in vantaggio con gli USA!!!! 2-1 al 62′! 22.22 calcio FEMMINILE – Non cambia invece il punteggio tra Italia ed USA, sempre sull’1-1. 22.17 calcio FEMMINILE – Arriva il 7-0 della Corea del Nord sul Sudafrica al 56′. 22.13 BASKET – Si esaurisce il ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia sconfitta dal Canada nel basket maschile - azzurre raggiunte dagli USA nel calcio femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.53 calcio femminile – All’intervallo Sudafrica-Corea del Nord 0-6, USA-Italia 1-1. 21.50 basket – Finisce 96-70 tra Canada ed Italia. Pesante sconfitta per gli azzurri.25-8 il parziale degli ultimi 10 minuti. 21.46 basket – Il Canada dilaga nell’ultimo quarto: al 38′ lo score recita 90-65, parziale di 19-3 in otto minuti. 21.44 calcio femminile – ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia sotto col Canada nel basket maschile - azzurre raggiunte dagli USA nel calcio femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.42 calcio femminile – Pareggio degli USA: Castaneda al 30′ trova il gol dell’1-1 con l’Italia. 21.40 calcio femminile – Dilaga la Corea del Nord: 5-0 sul Sudafrica dopo quaranta minuti di gioco. 21.38 basket femminile – Russia-Argentina 60-49 (33′). 21.36 basket – Russia-Croazia 42-39 (33′), USA-Finlandia 46-47 (29′). 21.34 basket ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Cusinato bronzo (sub iudice) nei 400 misti - quattro medaglie dal nuoto e due bronzi dalla scherma! Pallanuoto donne ok : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.39 BASKET – Riparte il Canada ed ora è avanti 42-27. Le altre gare in corso: Croazia-Russia 22-19, Finlandia-Usa 12-24 20.36 PALLAnuoto – E’ finota! L’Italia batte gli Stati Uniti 8-6 20.33 BASKET – Prova a tornare in partita l’Italia che è sotto 37-27 con i canadesi nel secondo quarto 20.31 PALLAnuoto – Ancora la rete dell’Italia: 8-6 sugli ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Cusinato bronzo nei 400 misti - quattro medaglie dal nuoto e due bronzi dalla scherma! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.39 nuoto – bronzoOOOO! Altra medaglia per l’Italia con la 4×100 maschile: Vendrame, Bori, Nardini, Izzo chiudono in 3.15.91 alle spalle di Brasile (3:15.27) e USA (3:11.03). 19.35 PALLAnuoto – Australia-Giappone 15-14 tra gli uomini, al femminile Russia-Cina 17-12. 19.32 BASKET – Israele batte Australia per 92-64 al maschile. Al femminile: Australia-Canada ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Cusinato bronzo nei 400 misti - Ciampi argento nei 400 stile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.44 NUOTO – bronzoOO! Ilaria Custinato è terza col tempo di 4:40.18, due centesimi peggio della statunitense Pfeifer mentre l’altra americana Sargent si simpone in 4:37.95 grazie a un’eccellente seconda metà di gara. 18.40 SCHERMA – Nel tardo pomeriggio verranno assegnate le prime medaglie nella sciabola maschile e nella spada femminile. 18.30 NUOTO – Ilaria ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Ciampi argento nei 400 stile - seconda medaglia azzurra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.10 NUOTO – Tra poco le semifinali dei 50 farfalla femminili. 18.07 NUOTO – argentoOOOOOOOOOOOOOO! Ciampi è secondo nei 400 stile libero col tempo di 3:50.04, battuto soltanto dal giapponese Yoshida (3:49.48). Sesto l’altro azzurro Zuin in 3:51.96. 18.02 NUOTO – Incominciano le finali di giornata. Si parte con i 400 stile libero maschile. 18.00 TUFFI – ...