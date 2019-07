LIVE Uganda-Senegal 0-1 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Mané porta in vantaggio i Leoni

oasport

(Di venerdì 5 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19′ Corner respinto in fallo laterale. 19′ Angolo per il. 17′ Cambio nell’, esce Wasswa infortunato ed entra Awany. 15′ L’attaccante delrpool liberato davanti al portiere lo trafigge con un sinistro sul palo più lontano! 15′ GOOOOOOOL DEL! MANE’! 14′ Wasswa fa sfumare sul fondo un attacco del. 12′ Prova a spingersi in avanti l’ma c’è fallo in attacco. 11′ Un’ammonizione anche nel, Ndiaye. 10′ In dieci minuti tra falli, discussioni, mezze risse e ammonizioni si è giocato pochissimo. 8′ Altra ammonizione nell’, stavolta Okwi. 7′ Dopo un’esecuzione laboriosissima della punizione il pallone viene respinto dalla difesa delle Gru. 5′ Ammonito Onyango. 4′ ...

zazoomblog : LIVE Uganda-Senegal Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: ottavi di finale le Gru cercano l’impresa contro i Leoni della… - zazoomnews : LIVE Uganda-Zimbabwe 1-1 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: finale tutto da vivere! - #Uganda-Zimbabwe #Coppa #d’Afri… - zazoomnews : LIVE Uganda-Zimbabwe 1-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: Gru in vantaggio ma i Guerrieri ci provano! - #Uganda-Zim… -