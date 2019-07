LIVE Uganda-Senegal 0-1 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Leoni della Teranga in vantaggio

oasport

(Di venerdì 5 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63′ Angolo per l’, mischia furibonda, alla fine c’è il fuorigioco di Okwi. 62′ Vediamo se l’saprà approfittare di questa clamorosa occasione mancata dal. 61′ Mané si fa parare il rigore da Onyango, incredibile! 59′ RIGORE PER IL! Disimpegno sbagliato dall’, Mané atterrato in area da Onyango. 59′ Niang crossa basso da sinistra, Onyango manca il pallone ma non c’è nessunese. 57′ Corner respinto dalla difesa del. Cambio tra le Gru: entra Kyambadde per Kaddu. 56′ Angolo per l’che sta stringendo i tempi. 56′ Replica ilma Onyango anticipa in uscita Mané. 55′ Sugli sviluppipunizione cross da sinistra bloccato da Gomis. 54′ Altro fallo su Okwi, altra punizione per ...

