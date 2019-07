LIVE Uganda-Senegal 0-1 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Leoni della Teranga ai quarti di

oasport

(Di venerdì 5 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.55 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 94′ Finisce qui!aidi finale contro il Benin grazie al gol di Mané dopo un quarto d’ora del primo tempo! 93′ Kateregga fermato da uno strepitoso Koulibaly. 92′ Fallo in attacco di Okwi, sfuma un’altra possibilità per l’! 91′ Torna in avanti ilche guadagna una punizione con Gueye ma l’azione sfuma, così come una precedente di Mané. 90′ Tre i minuti di recupero! 89′ Koulibaly sulla sua fascia sinistra spedisce in tribuna uno spiovente dell’. 88′ L’ci sta provando ma gli spazi sono pochi. 85′ Ultimo cambio per il, entra Diagne per Niang. 82′ Fallo in attacco dell’su una ripartenza. 81′ Nelentra ...

