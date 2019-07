L' Italia a tutti ma non agli italiani Ecco il nostro patriottismo

Ciclismo su pista - Europei Juniores e Under 23 : tutti i convocati dell’Italia : Tutto è pronto per gli Europei su pista Juniores e Under 23. Dal 9 al 14 di luglio il Velodromo Merckx di Gand in Belgio ospiterà la rassegna continentale di categoria. La manifestazione scatterà in terra belga a giorni e vedrà al via una Nazionale Italiana davvero carica di aspettative, pronta a puntare in grande. Il team azzurro con ai vertici i commissari tecnici Edoardo Salvoldi e Marco Villa si avvarrà dalla presenza dei tecnici Pierangelo ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Altro pass dal tiro con l’arco : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Wimbledon 2019 - tutti gli Italiani in campo oggi (venerdì 5 luglio) : programma - orari e tv : Thomas Fabbiano a caccia di un sogno. Il tennista pugliese cerca di conquistare per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in un torneo dello Slam. Sull’erba di Wimbledon finora il nativo di San Giorgio Ionico è stato strepitoso con le vittorie su Stefanos Tsitsipas ed Ivo Karlovic e cercherà di ripetersi anche contro lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 37 del mondo, che si è aggiudicato in tre set l’unico precedente con ...

Universiadi Napoli 2019 : tutti gli Italiani in gara oggi (venerdì 5 luglio). Il programma e gli orari : Le Universiadi propongono oggi, venerdì 5 luglio, la quarta giornata di gare e la seconda nella quale verranno assegnate medaglie: molti sport faranno il loro esordio nella manifestazione e quindi tanti saranno gli azzurri in gara, sia a livello individuale che negli sport di squadra. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi: 09:00 SCHERMA Spada maschile individuale – Eliminatorie (BUZZI Lorenzo CUOMO Valerio VISMARA Federico) 09:00 ...

"Liberiamo tutti i migranti" : ricatto libico all'Italia : È l’ultima arma di ricatto verso l’Europa e, vista la vicinanza, soprattutto verso l’Italia. Il Governo di Accordo Nazionale (GNA) libico del premier Fayez al- Sarraj sta valutando l’ipotesi di rilasciare “tutti i migranti nei centri di detenzione” dopo il massacro di Tajoura “perché la loro sicurezza non può più essere garantita”. È quanto ha dichiarato il ...

Tour de France 2019 : tutti gli Italiani in gara. Nibali la punta di diamante. Viviani - Colbrelli - Trentin e Bettiol : poker d’assi per le tappe : Saranno 15 gli italiani al via del Tour de France 2019. A livello numerico il contingente italiano per questa 106ma edizione della Grande Boucle è in linea con gli ultimi anni, con due corridori in più rispetto al 2018. Pochi ma buoni si potrebbe dire, perché dal punto di vista qualitativo gli italiani potranno essere protagonisti in diverse tappe. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani in gara al Tour de France 2019. La punta sarà ancora ...

Wimbledon 2019 - tutti gli Italiani in campo oggi (giovedì 4 luglio) : programma - orari e tv : Nel quarto giorno del torneo di Wimbledon sono due gli italiani che andranno a giocarsi le loro possibilità di accedere al terzo turno. Da una parte, Fabio Fognini attende la sfida contro l’ungherese Marton Fucsovics, che ha già affrontato in due ravvicinate occasioni nel finale di 2018 a Pechino e a Vienna. Il bilancio è di 1-1, con l’ungherese che per la prima volta ha esordito vincendo ai Championships (la sua vittima ha avuto il ...

Universiadi Napoli 2019 : tutti gli Italiani in gara oggi (giovedì 4 luglio). Il programma e gli orari : CLICCA PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLE Universiadi 2019 (4 LUGLIO), SI COMINCIA ALLE ORE 08.30 oggi giovedì 4 luglio terza giornata di gare alle Universiadi 2019, a Napoli si apre la competizione multisportiva internazionale riservata agli iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Un programma ricco di impegni e di specialità nelle quali i nostri portacolori cercheranno di ben figurare. Vi saranno le finali di tuffi, scherma, ginnastica ...

Alternativa Forza Italia 4.0 con una nuova carta delle libertà e dei diritti per tutti : Se davvero per Forza Italia, con Mara Carfagna coordinatrice nazionale, si profilerà una nuova stagione 4.0 lo capiremo presto e dai toni che la cura della nuova madrina andrà a imprimere al dibattito.Per questo da tempo, da quando Forza Italia, unico partito del vecchio centrodestra, decise di dotarsi di un dipartimento Libertà Civili e diritti Umani (era l’ottobre del 2014), crediamo nella necessità di ...

Wimbledon 2019 - tutti gli Italiani in campo oggi (mercoledì 3 luglio) : programma - orari e tv : Andreas Seppi e Thomas Fabbiano vanno a caccia del terzo turno a Wimbledon 2019. Sono loro i due azzurri che scenderanno in campo nella giornata di oggi. L’altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 26, e parte probabilmente favorito per la sua maggior attitudine all’erba rispetto all’avversario. Dopo la straordinaria impresa contro Stefanos Tsitsipas, Fabbiano ne cerca un’altra ...

Universiadi Napoli 2019 : tutti gli Italiani in gara oggi (mercoledì 3 luglio). Il programma e gli orari : oggi mercoledì 3 luglio si aprono ufficialmente le Universiadi 2019, tutto pronto a Napoli e in tutta la Campania per ospitare questa grande manifestazione multisportiva riservata agli iscritti ai vari Atenei. In prima serata andrà in scena la Cerimonia d’Apertura allo Stadio San Paolo, nel corso della giornata sono in programma diverse gare anche se non assegneranno delle medaglie. Vedremo all’opera anche degli italiani tra ...

DAZN rinnova i diritti esclusivi per l’Italia di Copa Libertadores e Copa Sudamericana : ecco tutti i dettagli dell’offerta : DAZN rinnova i diritti esclusivi per l’Italia di Copa Libertadores e Copa Sudamericana per altri 4 anni: l’accordo include anche la ReCopa Sudamericana DAZN, il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, ha annunciato oggi il rinnovo dei diritti esclusivi per l’Italia di CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana e CONMEBOL ReCopa dal 2019 al 2022. A partire dagli ottavi di ...