ilnapolista

(Di venerdì 5 luglio 2019) Un altro appuntamento internazionale per il Summer Tour 2019 del. Il 10 agosto i nerazzurri si scontreranno, al Mestalla, con ilnel “bwin”. Lo comunica il club con una nota: “Per gli spagnoli il 2019 è un anno particolarmente importante, quello del centenario della loro fondazione. Nell’ambito delle celebrazioni di questa ricorrenza, ilha scelto di invitareper lo storico. Questo perché nella prima edizione, risalente al 1959, ilsfidò in un triangolare il Santos di Pelé e appunto”. Sono diversi gli appuntamenti internazionali dell’estate nerazzurra. Dopo la Casinò Lugano Cup con il Lugano il 14 luglio, l’Inter disputerà tre incontri in Asia. Per la International Champions Cupgiocherà con il Manchester United a Singapore il 20 luglio e con la Juventus a Nanchino il 24 ...

napolista : L’Inter incontra il Valencia per il Trofeo Naranja Lo comunica il club nerazzurro con una nota. Gli spagnoli celebr… - IPetisso : RT @SStefano93: Sono cattivo...a Marotta domenica chiederei cosa ne pensa di Paratici che incontra l’agente di un giocatore sotto contratto… - pecos1998 : RT @SStefano93: Sono cattivo...a Marotta domenica chiederei cosa ne pensa di Paratici che incontra l’agente di un giocatore sotto contratto… -