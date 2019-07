Libero | In Europa la big hanno speso più di 800 milioni nel calciomercato in 4 giorni

ilnapolista

(Di venerdì 5 luglio 2019) Mentre le italiane stanno attente ai conti, le big d’si danno ad acquisti folli: l’Atletico ha preso Joao Felix per 126, Hazard è andato al Real per 100, Hernandez al Bayern per 80, De Jong al Barça per 75. Ed è solo l’inizio in attesa di Neymar È questa la constatazione disuldei club italiani e sulle differenze con il resto d’. Dopo pochidal via le big europeegià fatto registrare un giro di cessioni e acquisti che batte ogni record, mentre in Italia si parla di plusvalenze, scambi tecnici e saldi. Le cifre di motli acquisti effettuati, come quello di Manolas non sono cifre reali, ma comprendono scambi che le fanno di molto di minuire. Ma adesso tocca alla Juve dimostrare che è realmente disposta a spendere per portare a casa l’affare De Ligt e all’inter per Lukaku, poi sarà la volta di De Laurentiis portare ...

