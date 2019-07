Libero | Allegri parla di anno sabbatico | ma se venissero offerte dall’estero?

ilnapolista

(Di venerdì 5 luglio 2019) Dopo il valzer iniziale in cui per qualche settimana l’unico posto fisso assicurato è stato quello di Ancelotti, le panchine della Serie A sono tutte assegnate. Sono rimasti posti in piedi, quelli degli allenatori scalzati. Su questi si sofferma oggi. Nessuno di loro ha lasciato per andare altrove e neppure ha ricevuto l’offerta giusta una volta reso ufficiale e pubblico il divorzio dalla società precedente. Massimiliano, Luciano Spalletti, Rino Gattuso, Claudio Ranieri. Ma ci sono anche Roberto Donadoni e Cesare Prandelli. Oltre frontiera, invece, José Mourinho e uno dei suoi grandi rivali, Arséne Wenger. Guardando alle altre leghe troviamo pure Laurent Blanc, Claude Puel e Rudi Garcia. “Mica male davvero. Nomi, curriculum e corrispondenti onorari che, fatta eccezione per Donadoni e Prandelli, non possono essere nelle disponibilità di club ...

