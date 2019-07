L’ex governatore di Rio de Janeiro ha ammesso di aver pagato tangenti per ottenere

Caso Maugeri - la Procura contabile chiede 60 milioni al L’ex governatore Formigoni : La Procura lombarda della Corte dei Conti ha chiesto la condanna al risarcimento del «danno erariale» per circa 60 milioni di euro per l’ex governatore Roberto Formigoni, per la Fondazione Maugeri e per altri imputati nel procedimento sulla vicenda dei finanziamenti erogati dalla Regione Lombardia alla Maugeri , fino all’anno 2011. Vicenda che sul f...

Tangenti Milano - il governatore Fontana e le parole allo staff per far candidare L’ex socio al posto in Regione : Sono stati gli stessi componenti della segreteria di Attilio Fontana ad aver spiegato ai pm – seppur tra mille distinguo – di aver sentito dallo stesso governatore il nome di Luca Marsico come quello di un problema da risolvere. E Fontana ha confermato: il giorno prima che la Regione Lombardia diramasse l’avviso d’interesse per i componenti del Nucleo valutazione investimenti (11.500 euro all’anno più 185 euro a ...