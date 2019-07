Lettera Ue all' Italia | monitoriamo l' attuazione delle misure e il bilancio | Tria

Adriana Volpe rivela : 'Dopo la denuncia a Magalli ho ricevuto una Lettera di richiamo' : Adriana Volpe in seguito alla decisione da parte dei vertici Rai che ha portato alla chiusura di Mezzogiorno in famiglia, il programma da lei condotto, ha attaccato duramente Carlo Freccero, direttore di Rai 2. La conduttrice, senza alcun pelo sulla lingua, si è sfogata e ne ha avuto per tutti. Dopo avere parlato dello stipendio di Enrico Lucci, la bella presentatrice ha puntato il dito contro gli scarsi ascolti Rai degli ultimi tempi. L'ex ...

Sensi all’Inter - la Lettera del calciatore al Sassuolo è commovente : “Grazie. Perché siete stati una famiglia. Non solo una club o una squadra. Perché mi avete dato una grande chance. E mi avete fatto crescere, sbagliare, imparare e così per decine di volte”. Inizia così il messaggio del nuovo acquisto dell’Inter Stefano Sensi che ha voluto ringraziare il Sassuolo attraverso una lettera pubblicata su Instagram. “Grazie a tutti coloro che mi hanno detto e dato qualcosa. Il presidente. ...

Adriana Volpe : «Ho ricevuto una Lettera di richiamo dalla Rai. Se non dovessi più lavorare - che messaggio darebbe?» : Adriana Volpe I rapporti tra Adriana Volpe e la Rai sono sempre più freddi. Dopo la notizia della mancata riconferma di Mezzogiorno in Famiglia, la conduttrice nelle scorse settimane aveva tuonato contro Carlo Freccero, colpevole di aver scelto di chiudere la trasmissione da lei condotta e di aver collezionato a suo dire una lunga serie di flop (non ultimo, qualche giorno fa, Woodstock – Rita racconta, alla luce del cui insuccesso la ...

Milan-Uefa - accordo o sentenza?/ Torino scrive Lettera all'Uefa per l'Europa League : Tarda ad arrivare la soluzione al braccio di ferro tra Milan e Uefa, con un ricorso al Tas dagli esiti sempre più incerti e un'intesa che al momento non c'è

Perché è importante che Francesca Spatafora resti alla direzione del Museo Salinas di Palermo - Lettera a Musumeci : Sembra l’applicazione del celebre detto “nessuna buona azione resta impunita”. Un’ottima archeologa, Francesca Spatafora, con una grande esperienza nella tutela e nella ricerca archeologica in Sicilia, alcuni anni fa è stata designata direttore del Museo Archeologico “Antonino Salinas” di Palermo, da anni chiuso per lavori di restauro e di riallestimento.Impegnata in questa nuova avventura, si è ...

Lettera aperta alla ministra Lezzi sull'autonomia differenziata : Cara ministra Lezzi, è molto condivisibile la sua intervista oggi sulla cosiddetta Autonomia differenziata, giustamente ribattezzata dal prof Viesti: “Secessione dei ricchi”. Nella sua intervista, lei affronta bene anche le questioni poste ieri dalla bella manifestazione sindacale a Reggio Calabria: “Neanche un euro deve essere sottratto al Mezzogiorno”, mentre vanno realizzate, sottolinea, le condizioni, ...

L’economista Boldrin sulla Lettera di Conte all’Ue : “Piena di fake news. Dice di aver fatto adeguate previsioni - non è così” : “Il governo si sta comportando come un kamikaze nei confronti degli altri Paesi europei provando a mettere in piedi una strategia del ricatto, ma è una follia”. L’economista Michele Boldrin, che insieme a Gianluca Codagnone, Costantino De Blasi e Thomas Manfredi ha organizzato il dibattito Liberi, Oltre Le Illusioni: Informarsi, Unirsi, Migliorare l’Italia a Sesto San Giovanni, attacca duramente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la ...

Anticipazioni Una Vita 22 giugno : Ursula fa inviare una finta Lettera di Jaime all'Alday : Torna la gradita puntata serale di Una Vita, in onda oggi 22 giugno su Rete 4. Proprio come accaduto la scorsa settimana, si tratterà di un maxi appuntamento che prenderà il posto anche della telenovela Il Segreto, la cui programmazione serale risulterà ancora sospesa. Le vicende degli abitanti di Acacias 38 andranno così in onda a partire dalle ore 21:30 e si protrarranno fino alle ore 23:30 circa, concedendo ampio sviluppo alle avvincenti ...

Ue - De Luca : “Governo ha mandato Lettera piena di poesia e di palle. Trattativa si chiuderà con ennesimo papocchio” : “Si è aperta questa Trattativa con l’Ue, che in buona sostanza ci sta dicendo: ‘Voi continuate a fare i debiti e a prenderci in giro’. E il governo ha mandato una lettera di risposta piena di poesia, piena di palle. Non abbiamo detto niente”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv. De Luca: “Minibot? A ...

ATP Londra – Auger-Aliassime contro le leggi della fisica - la pallina si incolla Letteralmente alla sua racchetta [VIDEO] : Durante il match contro Tsitsipas, il tennista canadese si esibisce in una giocata pazzesca per recuperare la pallina dopo aver sbagliato una prima di servizio Una giocata assurda, che va contro le leggi della fisica. A regalarcela è Félix Auger-Aliassime, giovanissimo tennista canadese impegnato al Queen’s contro Stefanos Tsitsipas. Dopo aver sbagliato una prima di servizio, il classe 2000 riceve la pallina dal proprio avversario, ...

Lettera ALL'UE/ Ecco perché Salvini non ha detto nulla del viaggio in Usa : "Respingere l'approccio europeo e al tempo stesso trattare era la cosa migliore che il governo potesse fare". Tre scenari possibili

Una Vita - trame : Arturo riceve una Lettera dalla figlia dopo aver tentato il suicidio : Uno storico personaggio dello sceneggiato “Una Vita”, nelle prossime puntate italiane perderà la voglia di vivere. Si tratta del colonnello Arturo Valverde, che pur avendo ritrovato la felicità al fianco di Silvia Reyes, prenderà una drastica decisione. Il padre di Elvira cadrà in preda alla disperazione totale, quando scoprirà di avere una malattia incurabile. L’ex militare approfitterà dell’assenza della sua amata dal paese iberico, per ...