Lega volley summer tour | al via la pallavolo da spiaggia femminile

Vitaldent partner del Lega volley Summer Tour : Vitaldent partner Lega Volley Summer Tour. Arriva l’estate ed è tempo di sport all’aria aperta e anche quest’anno Vitaldent, Network Odontoiatrico tra i leader di mercato, con circa 100 Centri ubicati su tutto il territorio nazionale, torna ad essere partner Ufficiale del Lega Volley Summer Tour, in partenza nei prossimi giorni. Vitaldent è da sempre […] L'articolo Vitaldent partner del Lega Volley Summer Tour è stato realizzato da Calcio ...

Lega volley Summer Tour – A Vasto la prima tappa - si assegna la 21ª Coppa Italia : Lega Volley Summer Tour, nel weekend a Vasto la prima tappa: si assegna la 21ª Coppa Italia Si avvicina il primo appuntamento del Lega Volley Summer Tour, il circuito itinerante di Sand Volley 4×4, organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, che combina lo spettacolo tecnico della Serie A con il divertimento sulle più belle spiagge Italiane. Sabato 6 e domenica 7 luglio il lungomare di Marina di Vasto, in ...

Torna sulle spiagge italiane il Lega volley Summer Tour : Si rinnova anche nell’estate 2019 l’appuntamento con il Lega Volley Summer Tour, il circuito itinerante di Sand Volley 4×4, organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, che porta lo spettacolo della Serie A sulle più belle spiagge italiane. Un mix collaudato tra sport di alto livello e divertimento, che negli anni ha intrattenuto migliaia di spettatori […] L'articolo Torna sulle spiagge italiane il ...

Volley - Mercato SuperLega 2019-2020 : tutti i colpi - acquisti e cessioni. Che botti Anderson e Kurek! Valzer di panchine - squadre stravolte : L’estate è incominciata e il Volley Mercato è ormai entrato nel vivo: colpi, acquisti e cessioni sono all’ordine del giorno e le squadre che parteciperanno alla prossima Superlega sono rivoluzionate. Vediamo nel dettaglio quali sono i grandi movimenti e tutte le notizie di Mercato. GRANDI MOVIMENTI: Tsvetan Sokolov, opposto di Civitanova che è stato determinante per i successi di quest’anno, ha deciso di sposare la causa dello ...

Milano Volley Week/ Prosegue il grande evento meneghino Legato alla pallavolo : Milano Volley Week: nel capoluogo lombardo proseguono i molteplici eventi di questa manifestazione legata al mondo della pallavolo.

Volley - SuperLega 2019 play-off. Colpo di scena finale per una stagione bellissima : la Lube sfata il tabu e ora vuole anche la Champions : Alle 21.30 di ieri al Pala Barton di Perugia c’erano da una parte una squadra, la Sir Safety che aveva vinto le ultime diciotto partite consecutive sul proprio campo nei play-off, non perdeva dal 5 maggio 2016 davanti al pubblico amico nelle sfide decisive per l’assegnazione dello scudetto, aveva dominato le prime due sfide in casa della serie di finale ed era avanti due set a zero senza apparenti problemi di sorta e dall’altra ...

Volley - play-off SuperLega 2019 FINALE. Ancora loro - un anno dopo : Perugia e Civitanova si giocano lo scudetto alla bella : Stessa spiaggia, stesso mare, stesso Palasport, stesso copione. La Sir Safety Perugia e la Lube Civitanova per il secondo anno consecutivo si giocano lo scudetto al Pala Barton a gara-5. Lo scorso anno vinse Perugia con un secco 3-0 e, guardando i precedenti della serie, si scopre che non è un risultato a caso. Perugia è all’ultimo atto della stagione, gioca nel suo “bunker”, diventato inespugnabile nei play-off da due anni a ...

Volley - Finale Scudetto SuperLega 2019 : dominio di Civitanova! Perugia demolita in trasferta - verdetto rinviato alla decisiva gara-5 : Il verdetto emerso dalla partita di questa sera non ammette repliche: servirà gara-5 per conoscere il nome della squadra vincitrice della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato nazionale di Volley maschile. Con una prestazione praticamente perfetta di fronte al proprio pubblico, Civitanova ha infatti sconfitto Perugia nel quarto incontro della serie della Finale Scudetto ristabilendo la parità sul punteggio di 2-2. La formazione allenata da ...

Volley - SuperLega play-off FINALE. A Civitanova va in scena il “deja vu” di gara-2 : si andrà alla bella? : Sembra un film già visto qualche giorno fa. Uno di quelli che però si guarda piacevolmente e che qualcuno spera che vada a finire in modo diverso. In questo caso tra Civitanova e Perugia le analogie con la seconda sfida della serie che assegna lo scudetto sono tante. Si arriva da un successo netto della Sir Safety che rende tutto più difficile in casa Lube ma c’è, come sempre, l’incognita-trasferta per i perugini che sono arrivati a quota undici ...

Volley : SuperLega - secondo acquisto per Latina : arriva Moritz Karlitzek : Latina- Moritz Karlitzek , schiacciatore tedesco, è il secondo arrivo in casa Top Volley Latina. arriva in Italia con tantissimo entusiasmo. ' Mi piacciono le sfide, i confronti e voglio aumentare il ...

Volley : SuperLega - Perugia strapazza Civitanova e va 2-1 : I PROTAGONISTI- Tsvetan Sokolov, Cucine Lube Civitanova,- ' Non so capire perché dopo la bella prestazione in casa oggi non siamo riuscito ad esprimerci. Per vincere questo scudetto dobbiamo ...

Volley : SuperLega - Trento ingaggia Klemen Cebulj : Si tratta di un colpo di grande spessore: il ventisettenne originario di Slovenj Gradec, è infatti uno fra i giocatori più dotati al mondo nel fondamentale dell'attacco ed è stato ingaggiato per ...