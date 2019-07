Lega e M5s litigano sugli aiuti alle famiglie M5s accusa Fontana di giocare a

Assegni familiari - scontro M5S-Lega : 17.05 E' scontro tra M5S e Lega sull'assegno familiare unico proposto dal ministro per la Famiglia, Fontana. "Il governo lavora a un assegno unico che va dai cento ai trecento euro per ogni bambino dai zero fino ai 26 anni: credo che in questo modo riusciremo a contrastare il calo demografico",annuncia il ministro in un'intervista. Ma il M5S: una misura troppo costosa.E accusa Fontana di "giocare a tombola".Il viceministro ...

Marattin (Pd) : “Occupazione record dal 1977? Non è merito del governo M5s-Lega - Renzi fece meglio” : Nei giorni scorsi l’Istat ha diffuso i dati secondo cui il tasso di occupazione, al 59%, è il più alto dal 1977 (e la disoccupazione sotto la soglia del 10%). Il deputato del Pd, Luigi Marattin, ha spiegato in un video come tale record non sia merito del governo M5s-Lega ma, in buona parte, degli esecutivi precedenti: “Non è come correre i 100 metri, in cui ogni volta parti da zero”. ...

Ue - Castaldo (M5s) eletto vicepresidente nonostante i 5 stelle siano senza gruppo : è la prima volta. Lega esclusa : I 5 stelle hanno ottenuto una vicepresidenza del Parlamento Ue, nonostante non siano riusciti a formare un gruppo. Mentre il Carroccio non ha ottenuto neanche una delle poltrone. L’eurodeputato M5s Fabio Massimo Castaldo, che già nella scorsa legislatura aveva ricoperto la stessa carica, ha ottenuto 248 voti ed è riuscito a superare la colLega della Lega Mara Bizzotto. Non era mai accaduto che un parlamentare non iscritto riuscisse a farsi ...

David Sassoli - "gioco sporco contro la Lega". Complotto anti-Salvini : Pd dietro l'elezione del M5s Castaldo : C'è il grillino Fabio Massimo Castaldo dietro la rivolta della Lega a Strasburgo, con gli eurodeputati di Matteo Salvini che escono dall'aula. E c'è il Pd (e il Pse) dietro a Castaldo, in un domino politico perverso che riporta tutto alle dinamiche interne all'Italia, in quello che la leghista Mara

Ok M5s-Lega su fondi Autonomia. Si stringe su ministro Ue - Bagnai in pole : Un vertice fiume, durato poco piu' di tre ore, per fare il punto sull'autonomia differenziata e tentare di avviare le intese con le tre Regioni che, per prime, ne hanno fatto richiesta: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. A margine della riunione (affollata dalla presenza di molti ministri e tecnici), poi, Matteo Salvini ha affrontato il nodo del ministro per le Politiche europee, casella rimasta vacante dal 'trasloco' di Paolo Savona alla ...

STRATEGIE DI CASALEGGIO/ L'ex grillino : 'M5S - un taxi per portare la Lega al Governo' : E' caos in M5s: il partito perde voti e uomini con le espulsioni. Comanda solo CASALEGGIO e Di Maio fa da spettatore. Ecco le STRATEGIE grilline.

Camera - M5s annulla l’audizione della Sea Watch su richiesta della Lega. Le altre ong disertano in solidarietà : La presidente M5s della commissione Giustizia alla Camera Francesca Businarolo ha deciso di annullare l’audizione della Sea Watch nell’ambito dell’esame del decreto Sicurezza bis. A mettere in discussione la presenza della ong era stato il Carroccio che, con una lettera indirizzata alla presidente, aveva chiesto fosse esclusa: la richiesta è stata accolta alla vigilia della convocazione, la sera di martedì 2 luglio. Oggi, in ...

Maggioranza Lega-M5s battuta alla Camera : passa emendamento Pd in tema di giustizia. Seduta sospesa : Maggioranza battuta alla Camera e Seduta sospesa. In una votazione segreta per la modifica dell’articolo 315 del Codice di procedura penale, il governo è andato sotto per due voti, 242 contro 240. A passare contro il parere del governo un emendamento del Pd (Costa-Miceli) relativo alla proposta di legge avanzata da Fi che modifica il Codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione ...

Manovrina e precariato : i due «non detti» del Governo Lega-M5S : Può sembrare un paradosso, ma il non detto nella politica economica del Governo giallo-verde è almeno pari al clamore urlato via social network per tutti gli altri temi. Il...

"Conte pro-Ue - non aiuta l'Italia M5S-Lega trovino un altro premier" : "Sono molto sorpreso dal comportamento del primo ministro italiano. Ho la sensazione che il premier Giuseppe Conte abbia un approccio molto diverso rispetto a quello dei due partiti che formano la sua coalizione di governo, il Movimento 5 Stelle e la Lega". Il leader... Segui su affaritaliani.it

Sondaggi politici SWG : allungo della Lega sul PD stabile - crollo del M5S : L’istituto di ricerche SWG ha reso noti i nuovi Sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti evidenziano un grosso balzo in avanti da parte della Lega che vola sempre più in alto lasciandosi molto indietro i rivali. Il Partito Democratico, primo degli inseguitori, pur rimanendo stabile si vede ampliare la forbice. La situazione è molto più critica per il M5S, che cede parecchio terreno rispetto alla rilevazione precedente. Di seguito vi ...

Sondaggio Swg per Enrico Mentana : ennesimo record della Lega con il 38 per cento. Divario con M5s e Pd : Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana testimonia l'ennesimo record della Lega: il partito di Matteo Salvini è ancora in crescita con il 38% (settimana scorsa aveva raggiunto il 37,3 per cento). Stazionario invece il Pd di Zingaretti, fermo al 22,6%. Non promette bene il Movimento 5 Stelle

Le fasi più bollenti nel rapporto tra governo M5S-Lega e Commissione : La decisione del Collegio dei Commissari Ue sull’avvio o meno nei confronti dell’Italia di una procedura di infrazione per deficit eccessivo, attesa in un primo momento per domani, probabilmente...

Governo - appello di Musumeci alla Lega : “Mettete fine a questo calvario. M5s vuole mantenere malessere nel Sud” : Accorato appello pronunciato durante Omnibus (La7) dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. La destinataria dell’istanza è la Lega: “Metta fine a questo calvario, metta fine a questo Governo. Si dia la possibilità di progettare un’azione politica concreta di coesione tra Nord e Sud. Il tema è politico, ci stiamo sorvolando sopra e non abbiamo il coraggio di dire che è un argomento stucchevole quello che i 5 Stellle ...