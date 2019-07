Rischia 20 anni di carcere! Lecca un gelato e poi lo ripone nel congelatore del supermercato

(Di venerdì 5 luglio 2019) Una ragazza ha preso un barattolo didal freezer di un supermercato del Texas, lo ha aperto e lo hato. Poi lo ha chiuso e rimesso al suo posto. Ora è nei guai: un amico ha filmato la giovane e il video è diventato virale.una condanna da 2 a 20di carcere e a una multa fino a 10mila dollari. È accaduto a Lufkin, in Texas, e il video della ragazza cheva ilè stato realizzato in un supermercato Walmart. Il video, sfortunatamente per la protagonista, è diventato ben presto virale e, come riportato dai media locali, le autorità dello Stato hanno incriminato la donna per aver manomesso il prodotto, senza poi acquistarlo.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS — Optimus Primal (@BlindDensetsu) 29 giugno 2019

Nel Texas questo reato può portare a una condanna che va dai 2 ai 20 anni di carcere e sanzioni fino a 10000 dollari. Non solo: gli investigatori si stanno consultando anche con la Food and Drug Administration degli Stati Uniti per valutare ulteriori accuse federali. La polizia locale per il momento ha fatto sapere di aver identificato la donna dopo aver visionato le immagini di sorveglianza del supermercato e che gli inquirenti stanno ancora cercando l’autore del video, che mentre registrava il breve filmato incitava la ragazza a leccare il gelato. Gelato che, almeno secondo quanto comunicato dal produttore, nessuno ha rischiato di comprare.