Adesso rischia il carcere! Lecca gelato del market poi lo rimette nel freezer

(Di venerdì 5 luglio 2019) È successo negli Usa. La ragazza voleva solo fare una bravata e invece oradi finire in carcere. Il video pubblicato sui social è diventato virale e ha ottenuto più di 11 milioni di visualizzazioni. Ha preso una confezione didaldi un supermercato, lo hato e poi la riposto nel conre. Protagonista di questo gesto una ragazza americana del Texas. Il fatto è avvenuto nella città di Lufkin. La giovane donna si è fatta riprendere da un amico e ha poi postato il video su Twitter. Non sapeva, però, che il filmato sarebbe diventato virale e avrebbe raggiunto oltre gli 11 milioni di visualizzazioni. Nel video si vede infatti che la ragazza prende il, loe poi, ridendo di gusto, lonel

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS — Optimus Primal (@BlindDensetsu) 29 giugno 2019

Intanto la Walmart, il supermercato dove è avvenuto il fatto, ha chiesto il ritiro di quel tipo di articolo - ovvero il gelato Blue Bell Creameries - dal punto di vendita, per evitare che il gelato "incriminato" finisca nel freezer di qualche cliente.La sua voleva essere una semplice bravata, ma invece non è andata affatto così. Secondo quanto riportato da Nbc News, infatti, ora la ragazza rischia fino da due fino a 20 anni di carcere, per non parlare della possibile multa di ben 10mila dollari. Inoltre, gli investigare sono al lavoro per identificare la ragazza e sono già in possesso delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Non appena l'avranno identificata, faranno scattare il mandato d'arresto. Insomma, lo scherzetto è finito male.