Le Streghe ritornano su Rai2 | ma non sono più le stesse

(Di venerdì 5 luglio 2019) Domenica 7 luglio dalle 21.20, suandranno in onda in anteprima per l’Italia le prime tre puntate della serie televisiva(titolo originale ‘Charmed‘) reboot del più celebre telefilm della fine degli anni ’90 con Shannen Doherty, Alyssa Milano e Holly Marie Combs. Il reboot è una nuova partenza, un nuovo inizio. La storia più o meno è la stessa ma cambiano le protagoniste. Rimangono le tre sorelle – ma i loro nomi non iniziano più con la ‘P’ ma con la lettera ‘M’ – il potere del trio, il Libro delle ombre, i demoni e gli angeli bianchi.reboot, la trama Ambientato nella città universitaria fittizia di Hilltowne (e non più a San Francisco come la serie originaria), Charmed segue le vite di tre sorelle – Macy (Madeleine Mantock), Mel (Melonie Diaz) e Maggie (Sarah Jeffery) – che, dopo la tragica morte dei loro madre – Marisol Vera – scoprono di ...