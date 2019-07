Le ragazze di Alcàsser | morto Juan Ignacio Blanco | il criminologo che diceva di avere il

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Aveva detto diun video in cui si vedevano i “veri responsabili” della morte de las niñas de, ledi, cittadina vicino a Valencia. Un video in cui si vedevano importanti esponenti della politica e della società spagnola che si accanivano sui corpi di Miriam, Toñi e Desirée. Il problema è che quel filmato, giornalista e, non l’ha mai tirato fuori. Nemmeno con gli autori de El caso, il docu-film in 5 puntate in onda dalla metà di giugno su Netflix, che racconta l’omicidio che nel 1992 sconvolse la Spagna. Non solo per l’angoscia crescente in tutto il Paese per il fatto che si persero le tracce delle tre ragazzine per oltre un mese, non solo per l’efferatezza del delitto, ma anche per il fatto che il caso diventò il primo processo mediatico nella storia televisiva del Paese con ...

