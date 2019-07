Le notizie del giorno ore 15 30

Ultime notizie Roma del 05-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco vita studio pronti a sbarcare Malta di 54 persone salvate ieri in acque internazionali queste le parole di Alessandra sciurba la portavoce della NG Mediterranea Saving Human che ieri ha salvato con imbarcazione Alex 54 migranti in acque Sar libiche è sufficiente che le guardie costiere maltesi italiano organizzano con le loro motovedette il trasferimento delle ...

Le notizie del giorno (ore 13 - 30) : CAOS MIGRANTI: MALTA "ACCOGLIAMO NOI ALEX", MA NON ARRIVA NESSUNO. SALVINI ATTACCA: "NON VORREI ABOLIRE SCHENGEN" La banca a vela di Mediterranea, con 54 persone a bordo, a 12 miglia da Lampedusa, fa appello per lo sbarco. Il Viminale chiude i porti. La Valletta annuncia un 'patto' per accogliere i profughi a fronte dell'impegno di Roma di prenderne in carico altri 55. Ma non arrivano né navi né conferme. Intanto anche la nave ...

Ultime notizie Roma del 05-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale di nuovo buona giornata dalla redazione studio Roberta Frascarelli almeno 27 pescatori sono morti altri nove risultano dispersi nella fondamento di un peschereccio ieri a causa del maltempo nel Mar dei Caraibi Largo della Costa dell’Honduras 55 le persone tratte in salvo l’esercito del paese centroamericano Chi è che l’imbarcazione uscita in mare in condizioni metereologiche non appropriate per ...

Le notizie del giorno (ore 09.30) : LA NAVE ALEX A 12 MIGLIA DA LAMPEDUSA, VIMINALE "PORTI CHIUSI" Nella notte l'ordinanza del ministero. La portavoce di Mediterranea Alessandra Sciurba: non ci sono condizioni di sicurezza, fateci sbarcare prima che la situazione diventi insostenibile. Salvini: la nave si rifiuta di andare a La Valletta. La ong: il governo ci scorti. Sull'imbarcazione 54 naufraghi tra cui donne incinte e 4 bambini. Mini sbarchi nella notte: altri 55 salvati da due ...

Ultime notizie Roma del 05-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale di nuovo Ben trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli nuova Mini sbarco in nottata Lampedusa dopo quello di ieri sera con 55 persone recuperate dalle motovedette della Guardia di Finanza e della capitaneria intorno alla mezzanotte è approdato direttamente importo all’ennesimo barchino con a bordo 14 migranti tra i quali 2 donne e 4 bambini però tanto sta facendo rotta verso L’isola Il ...

Ultime notizie Roma del 05-07-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli nave Alex di Mediterranea sta facendo rotta verso nord fuori dalla zona Sar Libica abbiamo chiesto a Roma la segnalazione urgente di Lampedusa come porto sicuro più vicina di sbarco per le 54 persone salvate a bordo lo scrive su Twitter Mediterranea Saving humans è di nuovo scontro tra Matteo Salvini e legge il Ministro dell’Interno ribadisce la ...

Le notizie del giorno : scandalo nel mondo del calcio - Cairo fa sognare il Torino - ultime su cessione Milan : scandalo NEL mondo DEL calcio – Scoperto un complesso sistema di frode posto in essere da una società calcistica della Vallesina“, nelle Marche, “attraverso la fittizia corresponsione di compensi sportivi e la contestuale annotazione in contabilità di elementi passivi indeducibili per oltre 2 milioni di euro”. E’ la nota pubblicata nelle ultime ore dalla guardia di finanza, l’operazione è denominata ‘Cartellino giallo’ ed è stata ...

Le notizie del giorno (ore 23.30) : PUTIN A ROMA: CONTE "LAVORIAMO PER SUPERARE LE SANZIONI A MOSCA" Conferenza stampa con il leader russo: rapporti eccellenti. Il capo del Cremlino dal Papa che apprezza l'incontro: gioiosa conversazione. Con Mattarella condivise le preoccupazioni per la Libia. Una Roma blindata accoglie la visita con la folla assiepata lungo via del Corso. In serata la cena a base di pesce con il premier a Villa Madama. TREMA IL SUD DELLA CALIFORNIA, SCOSSA DI ...