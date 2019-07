Layla Powell da urlo su Instagram | gli scatti della nuova fiamma di Becker

Boris Becker a Wimbledon con la sua nuova fiamma : Layla Powell - : Marco Gentile Layla Powell è la sexy modella britannica che ha rubato il cuore di Boris Becker. I due si sono fatti paparazzare a Wimbledon scatenando i tanti follower dell'ex tennista e della pantera nera Boris Becker è stato uno dei tennisti più forti della storia del tennis e in carriera ha vinto la bellezza di 49 trofei, di cui sei titoli dello Slam. Il 51enne tedesco ha messo in bacheca due Australian Open, uno Us Open e tre ...