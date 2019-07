Malta accoglie i 54 migranti di Mediterranea. Altri 55 in Italia. E a Lampedusa sbarcano in 14 : Malta prenderà i 54 migranti a bordo della nave di Mediterranea, salvati ieri al largo della Libia e in cambio l'Italia prenderà 55 profughi attualmente a Malta. Intanto a Lampedusa...

Lampedusa : gli sbarchi continuano senza sosta - 69 migranti in due giorni : Mentre il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, continua a dichiarare che i porti sono chiusi, gli arrivi di “barchini” a Lampedusa si susseguono senza sosta. Dopo i 55 migranti recuperati dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria giovedì notte e portati sull’isola, intorno alla mezzanotte è entrata direttamente in porto una piccola imbarcazione con 14 migranti a bordo. Tra di loro c’erano anche due donne e quattro ...

Mediterranea - 54 migranti in emergenza a poche miglia da Lampedusa. Salvini : "Porti chiusi" - Malta offre un approdo : Il veliero Alex è davanti all'Italia, La Valletta è a 11 ore di navigazione. L'ong: "Non siamo in grado di affrontare la traversata: la guardia costiera maltese e italiana organizzino il trasferimento"

Migranti - Mediterranea a 12 miglia da Lampedusa. Malta offre porto - ma loro : “Viaggio impossibile”. Salvini : “Pirateria” : Si trova al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa la nave Alex di Mediterranea Saving Humans che ieri ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a bordo al largo della Libia. Dal governo italiano non è arrivato alcun permesso per avvicinarsi all’isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco. “Per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non siamo in ...

Migranti - soccorso barcone con 55 persone. A Lampedusa sbarcano in 11 : gli altri vanno a Pozzallo e Licata : Cinquantacinque persone provenienti dalla Libia sono state soccorse dalla Guardia costiera e dalla Guardia di Finanza. Erano a bordo di un barcone soccorso al largo di Lampedusa, proprio mentre l’isola è al centro del caso Sea Watch. L’imbarcazione è stata avvistata da Open Arms, la nave della Ong catalana che si trova al largo dell’isola in acque internazionali. Dalla Ong hanno dato subito l’allarme alle centrali operative di ...

Continuano gli sbarchi a Lampedusa - arrivati altri 20 migranti : Mentre la politica continua a discutere sull’ennesimo caso Sea Watch e dello sbarco di ieri mattina operato dalla comandante Carola Rackete, altri migranti, senza clamore, Continuano ad arrivare al porto di Lampedusa.Anche stamattina venti persone originarie della Tunisia, proprio quel ‘porto sicuro’ nel quale secondo alcuni doveva dirigersi Rackete, sono sbarcate nei pressi di Cala Croce. Gli immigrati, trasportati ...

Ex senatrice della Lega a Lampedusa : "Qui ci scappa il morto". Contestatori gridano "i clandestini vi stuprino le mogli" : “Non si può venire a fare quello che si vuole, non venite nelle nostra isola altrimenti succede il finimondo. Fate scendere i profughi e poi arrestateli tutti”, ha tuonato l’ex senatrice leghista Angela Maraventano durante lo sbarco della Sea Watch nel porto di Lampedusa.Botta e risposta sul molo tra lei e la ex sindaca Giusi Nicolini subito dopo l’arresto di Carola Rackete. “Che vuoi tu, chi sei tu per ...

La Sea Watch forza ancora il blocco. Fermata a un miglio da Lampedusa. Guardia di Finanza a bordo : La Sea Watch ha provato ad entrare nel porto di Lampedusa ma è stata bloccata dalle autorità italiane. «Questa mattina, intorno alle 10, la nave ha mandato una comunicazione alle autorità, informandole del fatto che siano ormai trascorse 24 ore dalla dichiarazione dello stato di necessità che ha costretto l’ingresso nelle acque territoriali. Alle 1...

Sea Watch - Brignone : “Sono a Lampedusa per ricordare a Salvini che esiste un’Italia che accoglie” : La situazione a Lampedusa è ancora nebulosa. I militari della Gdf e della Capitaneria hanno lasciato la Sea Wacth 3, che è ancora ferma a un miglio dal porto. Beatrice Brignone, segretaria di Possibile, si è recata sull'isola per monitorare la situazione da vicino: "Pronta a salire a bordo e dare una mano ai volontari"

La Sea Watch bloccata a un miglio dal porto di Lampedusa. L'Olanda : «Non obbligati a prendere i migranti» : Deputati di Pd e Sinistra italiana sulla nave, che è stata bloccata dopo aver provato ad avvicinarsi al porto. A bordo anche la Guardia di Finanza. Il premier Conte: «Dalla comandante scelte inaudite». La Ue: «Una soluzione solo dopo lo sbarco»

La Sea Watch bloccata a un miglio dal porto di Lampedusa. Conte : «Dalla comandante scelte inaudite» : La nave ha provato ad avvicinarsi al porto. bloccata. La Guardia di Finanza a bordo. Ue: «Una soluzione solo dopo lo sbarco». Il ministro Salvini: «Non scende nessuno». La ong presenta esposto alla procura di Agrigento per «valutare la condotta delle autorità»