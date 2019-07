agi

(Di venerdì 5 luglio 2019) Entro unaAma dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti che giacciono in terra nelle strade in tutto il territorio di. In 3 giorni la partecipata del Campidoglio dovrà dotarsi anche di 300 nuovi cassonetti stradali mentre in 7 sarà chiamata ad incrementare il suo parco mezzi per minimizzare il tempo di permanenza di rifiuti in strada. Lo impone l'firmata oggi dallaLazio per contrastare la crisi di raccolta e smaltimento dei rifiuti che da alcune settimane interessa. L'Ama ha 48 ore per provvedere all'immediata pulizia, raccolta dei rifiuti e disinfestazione in adiacenza dei siti sensibili di, ovvero strutture sanitarie, socio assistenziali, per l'infanzia, mercati rionali ed esercizi commerciali del settore ristorazione. Entro 7 giorni dal recepimentonorma, Ama dovrà inoltre attivare l'impianto mobile ...

EnzoBucchioni : RT @RadioSportiva: ??? @EnzoBucchioni: 'Giocatori come #JamesRodriguez sono sempre i benvenuti da chi ama il calcio. Con #Ancelotti ha fatto… - Blinky74 : RT @Agenzia_Italia: L'Ama ha una settimana per ripulire Roma, ecco l'ordinanza della Regione #rifiuti - zeneize22 : Emergenza rifiuti, dalla Regione Lazio il diktat all'Ama: 'In una settimana Roma deve essere pulita' Il sig Zingare… -