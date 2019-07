L' affare sul pattume vale miliardi Ma politici e fan di Greta tacciono

Marca : Ajax irritato con la Juve sull’affare De Ligt : L’agenzia di stampa LaPresse riporta in un’agenzia la notizia che l’Ajax si sarebbe irritata con la Juve per la trattativa riguardante Matthijs de Ligt. Proprio per questo motivo gli olandesi hanno deciso di non chiudere le porta al Barcellona che appare interessato al calciatore. L’indiscrezione arriva dalla Spagna sulla caccia al 19enne difensore olandese, secondo Marca, la società olandese non avrebbe gradito il ...

Calciomercato Inter – Che colpo sulla fascia! Arriva Valentino Lazaro : ecco i dettagli dell’affare con l’Hertha Berlino : L’Inter piazza un gran colpo di mercato aggiudicandosi l’esterno austriacoValentino Lazaro: trovato l’accordo con l’Hertha Berlino Valentino Lazaro è un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo diversi giorni di trattative, Inter ed Hertha Berlino hanno finalmente trovato l’accordo. Le parti erano vicine, ma nessuna delle due sembrava voler cedere. I nerazzurri offrivano 20 milioni, il club tedesco ne voleva 25: come spesso accade in questi casi, ...

Juve in pressing sull'Ajax e su Raiola per chiudere l'affare de Ligt : si parla di 70 mln : La Juventus ha nella difesa uno dei suoi punti di forza. In questi ultimi otto anni, la cosiddetta BBC ha contribuito decisamente alla conquista degli altrettanti scudetti consecutivi. Bonucci, Barzagli e Chiellini dal 2011 ad oggi sono stati una sicurezza imprescindibile, ma il tempo passa, l'età avanza e il campione del mondo 2006 ha dovuto tirare i remi in barca, mentre il numero 19 e il capitano, ormai over 30, aspettano forze fresche da ...

Calciomercato Napoli - si complica l’affare Veretout : anche l’Arsenal sul centrocampista [DETTAGLI] : Nelle ultime ore, quello che sembrava un affare in discesa per il Napoli rischia di complicarsi seriamente. Su Jordan Veretout, obiettivo di mercato dei partenopei, infatti, sono piombate diverse squadre. L’Atalanta in primis sembra aver fatto i primi tentativi per arrivare al centrocampista francese, valutato non meno di 25 milioni. Secondo quanto riporta l’Équipe, si sarebbe fatto vivo anche l’Arsenal. Il regista ...

Milan - altri guai in arrivo? Indagine della Fifa sull’affare Cerci : Non solo la questione del Fair Play Finanziario, potrebbero arrivare altri guai in casa Milan. Secondo quanto riporta l’edizione di ‘TuttoSport’ il club rossonero sarebbe alle prese con un’Indagine da parte della Fifa su un caso Alessio Cerci. Il riferimento è alla stagione 2015/2016, quando il calciatore fu prestato dall’Atletico Madrid prima ai rossoneri e successivamente al Genoa. Si parla di ...

Milan - la Fifa starebbe indagando sull’affare Cerci : Cerci indagine Fifa – In attesa di saperne di più sull’evoluzione della situazione con la Uefa, il Milan si troverebbe di fronte a un altro caso spinoso. Secondo quanto appreso da “Tuttosport”, il club rossonero sarebbe infatti alle prese con un’indagine della Fifa che riguarda Alessio Cerci. Nello specifico, l’indagine fa riferimento alla stagione 2015/2016, […] L'articolo Milan, la Fifa starebbe indagando sull’affare Cerci è stato ...

5 cose da sapere sull'affare dei MiniBot : Una mozione approvata all'unanimità alla Camera dei deputati lo scorso martedì ha suscitato non poche discussioni per il potenziale dirompente di un provvedimento in essa ventilato: l'utilizzo di MiniBot per pagare i crediti verso i fornitori della Pubblica Amministrazione. I MiniBot sono titoli di debito pubblico di piccolo taglio che in teoria potrebbero circolare tra i privati come moneta. Quest'ultima caratteristica è il profilo più ...

Gli Emirati sul Newcastle - un affare da 350 milioni di sterline : Il Newcastle United potrebbe presto diventare proprietà degli Emirati Arabi. Come spiega “The Guardian”, il proprietario del club – Mike Ashley – starebbe negoziando la vendita della società per 350 milioni di sterline allo sceicco Khaled bin Zayed al-Nahyan. Nonostante il Newcastle abbia confermato che sono in atto colloqui continui, molti ostacoli devono essere ancora […] L'articolo Gli Emirati sul Newcastle, un affare da 350 milioni di ...

Cessione Fiorentina - parla Rocco Commisso : le ultime sull’affare : Rocco Commisso è un imprenditore di origini calabresi che è in procinto di rilevare la Fiorentina dalle mani dei Della Valle Rocco Commisso è ad un passo dall’acquisto della Fiorentina, mancano di fatto solo le ufficialità relative all’affare con la famiglia Della Valle. L’imprenditore di origine calabrese, ha parlato oggi al Corriere Fiorentino dell’affare. “Non posso dare nessuna conferma”. “Non ...