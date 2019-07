La violenza del regime di Maduro nel documento denuncia di Michelle Bachelet

È la nonviolenza la buona novella del Papa : (Testo condiviso, grazie a Roberto Baldoli* e Claudio Radaelli**)Nella Solennità delle celebrazioni dei Santi Pietro e Paolo del 29 giugno, Papa Francesco ha ricordato le tante differenze fra queste due grandi icone della Chiesa, e come il loro riconoscere che ci apparteniamo gli uni agli altri li abbia uniti nelle opere e nella storia. Quella dei Santissimi non era – precisa il Papa – appartenenza esclusiva, ma “un ...

Occupata aula del parlamento a Hong Kong. Governo accusa : usata violenza estrema : I manifestanti hanno occupato l'aula del parlamento di Hong Kong, scrivendo slogan sui muri in legno con lo spray: sul podio, in base alle immagini circolate sui social media, e' tornata a sventolare la vecchia bandiera coloniale britannica. Diversi striscioni sono stati aperti nell'aula: "Nessuna violenta rivolta, solo un violento regime", recita uno tra i piu' grandi esposti, mentre ci sono piu' persone, tutte dotate di mascherine e caschi, ...

Sea Watch - Carola Rackete poteva uccidere. Fonti della finanza : "Terrore". Il pm : "Inammissibile violenza" : Hanno intimato a Carola Rackete l'alt per tre volte, ma la Sea Watch non si è fermata ed è finita addosso alla motovedetta della Guardia di finanza che cercava di tenere lontana dal molo di Lampedusa la nave della Ong con 40 migranti a bordo. Una disobbedienza che solo per un miracolo non si è trasf

Madonna difende la violenza del video di God Control dalle critiche dei superstiti : “La brutalità sveglia le persone” : Dopo la pubblicazione del video di God Control Madonna è stata raggiunta da diverse critiche per la scelta di mettere in scena nella clip una sorta di simulazione della sparatoria di Orlando dell'estate 2016 sulle note del suo brano tratto dall'album Madame X. Il brano invita a riflettere sul valore della vita umana e per questo a salvaguardarla dalla violenza armata, con un video shock che sin dall'incipit avverte lo spettatore del ...

La politica italiana del 2019 ha sdoganato la violenza fisica : (Foto: Alberto Pizzoli/Afp/Getty Images) Sa di poterlo fare. Di colpire una minoranza fra le più devastate d’Europa. Ma il punto non è quello. Perché in questa Italia cattivista ciascuno di noi, a seconda delle proprie stagioni della vita, delle proprie fortune e sfortune o delle proprie scelte e condizioni, può trasformarsi in minoranza sotto attacco: donne, omosessuali, stranieri, avversari politici, disoccupati, meridionali, intellettuali, ...

Pediatri FIMP : “Bisogna favorire la prevenzione della violenza su minori - servono corsi formativi” : “La prevenzione degli abusi e delle violenze su bambini e adolescenti deve per forza passare dai professionisti che più di tutti interagiscono regolarmente con i minori. Quindi gli insegnanti e i Pediatri di famiglia devono possedere una formazione specifica per saper affrontare questo delicato aspetto della salute dei giovanissimi”. E’ quanto ha dichiarato oggi la Federazione Italia Medici Pediatri (FIMP) durante un’audizione alla Commissione ...

"Punti di incontro su bullismo e violenza". Prima timida apertura del Vaticano al dialogo sul gender : Per il Vaticano la cosiddetta “teoria del gender” rimane inaccettabile perché nega “la differenza e la reciprocità naturale di uomo e donna”, “prospetta una società senza differenza di sesso e svuota la base antropologica della famiglia”. Tuttavia, “nel quadro delle ricerche sul gender emergono alcuni possibili punti di incontro per crescere nella comprensione ...

Torino - fermato per violenza - scappa lanciandosi dalla finestra della questura : Nel video, apparso sull’edizione online del Corriere della Sera, inizialmente si vede una donna camminare tranquilla in strada. Qualcosa attira la sua attenzione e la fa fuggire via: un uomo si lascia andare nel vuoto dall’alto di un edificio. Nonostante un salto di circa cinque metri, non sembra essersi fatto nulla: dopo un attimo inizia a correre. Infine si vede un passante, probabilmente un poliziotto in borghese, che prova ad inseguirlo ...

Botte e violenza sessuale ai bimbi dell'asilo - arrestati quattro insegnanti in Irpinia : Botte all'asilo sui bimbi e anche un caso di violenza sessuale: arrestati quattro insegnanti. Dalle prime ore della mattinata, i carabinieri del comando provinciale di Avellino sono...

Catellamare di Stabia - abusi su minori : arrestato bidello 55enne per violenza sessuale aggravata : È finito in manette nei giorni scorsi con l'accusa di violenza sessuale su minori un 55enne che lavorava come bidello all'interno dell'istituto alberghiero Raffaele Viviani di Castellammare di Stabia (Napoli). Il fermo, eseguito dagli agenti della polizia di Stato, è avvenuto venerdì, a seguito di u

Adriana Volpe vs Giancarlo Magalli : ‘Basta violenza’. La replica : ‘Nessuno vuol farti del male’ : Nuovo capitolo dell’eterna querelle tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. La conduttrice ha reagito molto male alle immagini dell’ex collega che spara alla foto di una Volpe nel corso di una puntata di un programma di Comedy Central, scrivendo: “Si è superato il limite! Non posso tollerare quello che è andato in onda. Non è ironia, è una minaccia. Si va a sommare alla battuta: ‘Io non parlo con le bestie’, sempre ...

Presunta violenza sessuale su una ragazzina di 15 anni : arrestato bidello : L'uomo, 55 anni, avrebbe violentato una minorenne. I fatti si sarebbero consumati in un noto istituto alberghiero di...

Manifestazione antiviolenza a Ragusa - il commento della CGIL : “La violenza di genere è un problema che deve essere prevenuto, dichiarano Peppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa e Graziella Perticone

Delitto Pamela Mastropietro - la decisione del tribunale per l’imputato. Innocent Oseghale era accusato di violenza sessuale e omicidio - distruzione e l’occultamento di cadavere : Condanna all’ergastolo e 18 mesi di isolamento diurno per Innocent Oseghale, il nigeriano imputato nel processo davanti alla Corte di Assise di Macerata per la morte di Pamela Mastropietro. La Corte ha emesso la sentenza dopo cinque ore di camera di consiglio. Alla lettura della sentenza, tra il pubblico dei parenti e degli amici della ragazza è partito un applauso. Il presidente della Corte ha subito richiamato al silenzio i presenti per ...