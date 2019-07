La vera notizia shock non è la morte del domatore Weber | ma la presenza di animali nei

Come riconoscere una bufala da una notizia vera con NewsGuard : guida estensione per browser : Come riconoscere una bufala da una notizia vera? NewsGuard può essere utiele e Come funziona? In un vero e proprio mondo di fake news può essere importante avvalersi di strumenti scientifici che consentono appunto di avere la certezza o meno dell'informazione ricevuta. Abbiamo a portata di mano ora, anche in italia, un servizio che va proprio in questa direzione, più che mai oggettivo. NewsGuard è stato testato prima negli Stati Uniti e pure ...