La tigre che si mangia la coda

Guerra alla zanzara tigre - 500mila maschi sterili ‘liberati’ a Bologna : ecco perché : A partire da lunedì 17 giugno nel quartiere Navile di Bologna saranno rilasciati 30mila maschi sterili di zanzara tigre a settimana, per un periodo di quattro mesi. L'obiettivo è sperimentare la SIT (Sterile Insect Technique), una metodologia di disinfestazione che si basa sul rilascio di maschi sterili per rendere sterili anche le femmine. ecco tutto quello che c'è da sapere.Continua a leggere

Una tigre che passeggia in soggiorno - l’ultimo ritrovato della Realtà Aumentata di Google : Vi piacerebbe fare un safari incruento nel comfort del vostro salotto? Vi basta avere uno smartphone Android e iPhone che supporta la Realtà Aumentata. All’annuncio che si era tenuto durante la conferenza per gli sviluppatori Google I/O di maggio 2019 ha avuto corso ed ora è attiva la funzione che permette di usare la Realtà Aumentata per sovrapporre i modelli 3D al mondo reale. Questo permette di posizionare un oggetto 3D ...