' La Sirenetta' | lanciata una petizione per chiedere la sostituzione dell' attrice

(Di venerdì 5 luglio 2019) La Disney ha scelto Halle Bailey per il ruolo di Ariel nel live-action de 'La' del regista Rob Marshall. Ad alcuni fan, però, la scelta non è piaciuta e hanno lanciato unasu Change.org perla. Laonline La cantante diciannovenne è stata scelta dal cineasta di 'Il ritorno di Mary Poppins', perché folgorato dal "suo mix di pragmatismo, candore, freschezza, cuore e anima" e, importante, per la sua "splendida voce". La Bailey è famosa fra il pubblico americano per essere la creatrice del duo 'Chloe x Halle' insieme a sua sorella Chloe, arrivate prime al 'Next Big Thing', un concorso si Radio Disney. Hanno iniziato ad avere successo cantando cover di pezzi r&b e pop su YouTube, tra queste una di Pretty Hurts. Sono molto apprezzate anche in tv, protagonistea sitcom 'Grow - ish'....

