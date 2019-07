La Sicilia perde 380 milioni di fondi europei | interviene Minardo

Le 50 mete da non perdere in Sicilia secondo Marcopolo TV : La Sicilia, si sa, è una delle mete preferiti dai turisti. Non solo per le spiagge bellissime e i suoi monumenti che testimoniano una storia millenaria ma anche per la bontà del cibo e per l’ospitalità insita in ogni Siciliano. Chi viene in Sicilia non può non fare a meno di visitare determinate località che rappresentano senza dubbio i simboli della «Sicilianità». Per questo Marcopolo TV ha stilato la lista dei 50 luoghi da visitare ...

Consulenti senza qualifiche e ingiustificate spese - Sicilia perde 380 milioni di fondi Ue : La Sicilia perde 380 milioni di fondi europei per cattiva gestione dei fondi stessi. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha respinto il ricorso dell'Italia contro il 'taglio' di 380 milioni di euro per la Sicilia per gravi carenze nella gestione e nei controlli. Nell'agosto del 2000 la Commissione aveva approvato un Por (programma operativo per la Regione Sicilia 2000-2006) che prevedeva una ...

Ue : la Corte respinge il ricorso dell'Italia - la Sicilia perde 380 milioni di fondi europei : Roberto Chifari I giudici del Lussemburgo hanno osservato come sia innegabile l’esistenza di errori nella spesa, imputabili a insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo del Piano operativo regionale La Sicilia perde 380 milioni di fondi europei per cattiva gestione nella spesa dei fondi stessi. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha respinto il ricorso dell'Italia contro il taglio ...

COMUNALI Sicilia/ M5s perde dove ha governato - il Pd vince solo col centrodestra : Sono tre le indicazioni politiche "forti" che emergono dai ballottaggi nelle elezioni amministrative in SICILIA di domenica