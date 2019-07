La Sai L’Ultima? | Giancarlo Magalli ospite della terza puntata

davidemaggio

(Di venerdì 5 luglio 2019) Ezio Greggio e- La Sai L'Ultima Toccata e fuga a Mediaset per: il conduttore sarà, infatti,de La Sai L’Ultima? Digital Edition, in onda stasera in prima serata su Canale 5. Conclusi gli impegni su Rai 2 legati a I Fatti Vostri e all’ultima fortunatissima edizione de Il Collegio, entrambi confermati per la prossima stagione,parteciperà alla trasmissione condotta da Ezio Greggio con l’intento di strappare un sorriso ai telespettatori.non sarà il solopresente; oltre a lui, Greggio accoglierà nel suo studio il cabarettista Enrico Beruschi, storico animatore di Drive In. A chiudere il terzetto Romina Power che “curiosamente apparirà stasera anche su Rai 1 nel ventennale di Una Voce per Padre Pio. Il meccanismo rinnovatogara, ad ogni modo, sembra piacere ai ...

QuiMediaset_it : A #LaSaiLultima - Digital Edition ospiti #RominaPower #GiancarloMagalli ed #EnricoBeruschi Conduce @EzioGreggio In… - lucianoserrone : @Manuteist @ffffjd @insiemeadonzel ??????bella battuta! Complimenti. Scriva a Greggio per “La sai l’ultima” - LorenzoMainieri : @gmagalli ospite di @EzioGreggio a La sai l'ultima? -