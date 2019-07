La Polizia ferroviaria ha recuperato 7 | 3 tonnellate di rame trafugato

agi

(Di venerdì 5 luglio 2019) Oltre 7,3di metalli di provenienza illecita recuperate, 1.682 persone controllate (di cui 2 arrestate e 8 denunciate), 5 sanzioni amministrative elevate per un importo totale di circa 9.630 euro. È il bilancio dell'operazione "Oro Rosso" organizzata dallain tutto il territorio nazionale per il contrasto al fenomeno dei furti diin ambito ferroviario. L'attività ha visto l'impiego complessivo di 612 operatori e si è tradotta in 280 controlli ai rottamai, 159 servizi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie e 57 su strada. Nella provincia di Catania, in particolare, il personale della Polfer per la Sicilia ha denunciato un uomo di 45 anni per gestione di rifiuti non autorizzata e ricettazione ed ha sequestrato un'area all'interno della quale sono state trovate 7di(per un valore commerciale di circa 32.000 euro), 22 ...

