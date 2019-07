«La politica oggi è il vuoto | dominata da personaggetti come Salvini e Di Maio»

Caso Arata - Miccichè : la politica oggi è impermeabile : Caso Arata, Miccichè: “La politica oggi è impermeabile Arata e i suoi complici se ne sono andati con le pive nel sacco”

Uafa - un appoggio dall’alta politica : il regolamento scricchiola : La Uafa rende nota la propria posizione in merito al regolamento Agenti Sportivi emanato in data 17 aprile. In particolare, la neo Associazione che tutela i procuratori sportivi italiani iscritti durante la deregulation, ha evidenziato una criticità in merito ai divieti imposti nei confronti dei minori. L’art. 5.5 dispone infatti che “quando a conferire il mandato all’Agente sportivo è un calciatore minore di età, ...

Pippo Baudo attacca Beppe Grillo : "La politica lo ha reso triste - oggi è ridotto così" : Pippo Baudo, alla vigilia del compleanno in Rai, viene celebrato urbi et orbi. Repubblica gli dedica una pagina di intervista. Tra le perle, quella su Beppe Grillo che (ovviamente) ha scoperto lui. "Per me il successo del Movimento è stata una sorpresa, non un miracolo", dice il decano della televi