La partita della ‘nostalgia’ | in campo Serie A e Liga anni ’90 e 2000

VIDEO Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 : highlights e sintesi della partita. In cinque set il ligure va al terzo turno : Fabio Fognini è per la quinta volta al terzo turno di Wimbledon nella sua carriera. Il ligure è riuscito a battere un altro ostacolo piuttosto serio, l’ungherese Marton Fucsovics, con il punteggio di 6-7(8) 6-4 7-6(3) 2-6 6-3, dopo che sempre in cinque set aveva eliminato l’americano Frances Tiafoe all’esordio. Oltre tre ore e mezza di battaglia consentono al numero 10 del mondo di cercare l’approdo agli ottavi nella ...

VIDEO Fabbiano-Tsitsipas - Wimbledon 2019 : highlights e sintesi della partita. Vittoria da urlo! : Una di quelle giornate che rimarranno nella memoria degli appassionati di tennis italiano, e non solo. Thomas Fabbiano, infatti, ha superato in 5 set il greco Stefanos Tsitsipas, dopo una prova veramente eccellente nella quale ha fatto vedere di potersela giocare alla pari anche contro il numero 7 del tabellone di Wimbledon 2019. Il nostro portacolori ha giocato cinque set di altissimo livello che meritano di essere riapprezzati. Andiamo, ...

Protesta pro-aborto e pro-Lgbt : sospesa la partita della squadra di calcio femminile del Vaticano : Debutto all’estero amaro per la squadra di calcio femminile del Vaticano. Prima del match, a Vienna, spettatori ma anche calciatrici della squadra avversaria, hanno dato vita ad una Protesta pro-aborto e pro-Lgbt, contestando la linea del Vaticano.La partita è stata così sospesa prima ancora che cominciasse: le proteste sono partite infatti durante l’esecuzione dell’inno Vaticano. Lo riferisce la radio austriaca ...

Italia anti-Weidmann con Weber La partita della Commissione Ue : Francia e Germania. Ancora da lì, dal duopolio Parigi-Berlino, in un feeling rinnovato anche dal trattato di Aquisgrana arriveranno le discussioni che cercheranno di sbloccare il dossier nomine nell’Unione europea, con in primis le ambitissime poltrone di presidenza della Commissione europea e della Bce Segui su affarItaliani.it

DIRETTA INTER ATALANTA U17/ Streaming video e tv : storia e numeri della partita : DIRETTA INTER ATALANTA U17: info Streaming video e tv e risultato live della semifinale Scudetto del campionato Under 17, oggi 17 giugno 2019.

Europei Under 21 - la conferenza del ct Di Biagio alla vigilia della partita contro la Spagna : Europei Under 21 – Il ct dell’Italia Under 21, Gigi Di Biagio, alla vigilia della partita contro la Spagna, valida per gli Europei di categoria, ha parlato in conferenza stampa allo stadio Dall’Ara di Bologna. Di Biagio presenta così l’avversaria, che due anni fa ci punì severamente: “E’ da tanto che non li battiamo, magari sarà la volta buona. Perchè no. Per me questa è la partita più semplice, la ...

Calcio - Europei Under21 : le formazioni a confronto. La chiave della partita sarà a centrocampo : Siamo ormai alla vigilia della sfida inaugurale degli Europei Under21 2019, appuntamento di primo piano della stagione calcistica che si svolgerà tra Italia e San Marino e che vedrà protagoniste 12 formazioni di assoluto valore. La spedizione azzurra allestita dal Commissario Tecnico Gigi Di Biagio ha tutte le carte in regola per tornare sul gradino più alto del podio continentale, a distanza di quindici anni esatti dall’ultimo trionfo nel 2004. ...

DIRETTA ITALIA RUSSIA/ Streaming video e tv : i precedenti della partita - volley - : DIRETTA ITALIA RUSSIA: info Streaming video e tv della partita di volley femminile, ultimo match della 4tappa a Perugia della Nations league.

VIDEO Italia-Bosnia 2-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Insigne pareggia Dzeko - Verratti segna la rete vittoria all’86’ : L’Italia ha sconfitto la Bosnia Erzegovina per 2-1 nel match valido per qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, gli azzurri si sono imposti all’Allianz Stadium di Torino dove hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva compiendo un passo in avanti importante verso la rassegna continentale. Dzeko ha portato in vantaggio i balcanici ma la nostra Nazionale si è data una scossa nella ripresa ed è riuscita a ribaltare il ...

Pagelle Italia-Bosnia 2-1 : i voti della partita. Dzeko spaventa - Insigne e Verratti ribaltano il match con due perle! : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Italia-Bosnia L’Italia super la Bosnia in rimonta con il punteggio di 2-1 nel quarto match degli Azzurri nel Girone J di qualificazione ad Euro 2020. Dopo un primo tempo nel quale i nostri avversari si fanno preferire, nella ripresa l’Italia cambia pelle e, con due bellissimi gol di Insigne e Verratti vanno a centrare i tre punti. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle della sfida di ...

