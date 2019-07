La missione dell’Esa per proteggere la Terra dagli asteroidi

wired

(Di venerdì 5 luglio 2019) Una sonda capace di avvicinarsi a un doppio asteroide, guardarlo da vicino e inviarci informazioni mai così precise sulla sua rotta e la sua (possibile) pericolosità per la. Si chiama Hera, è un progetto dell’Agenzia spaziale europea e ce ne parla in questo video Bryan May, chitarrista dei Queen ma anche astrofisico e appassionato di missioni spaziali. Il candidato numero uno per il contatto ravvicinato è Didymos, un asteroide binario formato da un corpo principale e una piccola luna. Il piano è di comprendere e provare a deviare la sua rotta mediante una forte collisione. Se funzionerà, sarà un’ottima notizia per noi del pianeta. (Credit video: Esa – Science Office) Ladell’Esa perlaWired.

