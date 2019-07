La Libia è pronta a scarcerare i 6000 migranti ritenuti illegali

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) In seguito al massacro diavvenuto tre giorni fa nel centro di Tajoura, a causa di un raid compiuto da un F16 di fabbricazione americana delle forze del generale Khalifa Haftar, il governo libico sta considerando il rilascio di tutti idai centri di detenzione. Il centro di Tajoura ospitava al momento circa 610ed il bombardamento avrebbe causato la morte a 100 persone, ferendo altri 80. La notizia è arrivata proprio mentre il Ministro dell'Interno Matteo Salvini era impegnato nel consiglio bilaterale con il vice Primo Ministro libico Ahmed Maitig. In realtà, secondo fonti locali, lastava già discutendo sottovoce da diverso tempo di chiudere i campi di detenzione, ma sarebbe stato proprio il raid di martedì sera a riportare in luce la questione....

