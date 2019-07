La Juventus vorrebbe Icardi | ma prima deve risolvere la questione Higuain

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) La, oltre a pensare agli acquisti, sta lavorando anche per alcune cessioni in particolare nel reparto avanzato. Infatti, i bianconeri per rinforzare il loro reparto avanzato starebbero pensando a Mauro. La Juve, però,di arrivare al bomber argentino dovrà cedere Gonzaloe Mario Mandzukic. La situazione più spinosa sembra essere quella del Pipita cherestare a Torino. Per questo motivo qualche giorno fa Fabio Paratici è volato ad Ibiza per incontrare Wanda Nara proprio per parlare di Mauro. Il ds bianconero avrebbe chiesto alla moglie e agente del bomber argentino di aspettaredi accettare qualche offerta, visto che la Juve cercherà di cedere alcuni dei suoi attaccanti e poi affonderebbe il colpo proprio per arrivare all'ex giocatore della Sampdoria. Dunque il futuro disarebbe inevitabilmente collegato ae Mandzukic. La ...

GoalItalia : Sarri ha chiamato Bonucci per rassicurarlo: il difensore è tentato dal PSG ma vorrebbe restare alla Juventus ?? - Sport_Mediaset : #Inter, senti il papà di #Kean: 'Vorrebbe andarci, è casa sua'. Il padre dell'attaccante della #Juventus: 'Può vinc… - tvdellosport : ? ULTIM’ORA Il primo obiettivo per l'attacco della @OfficialASRoma è Gonzalo #Higuain! L'argentino non vorrebbe l… -