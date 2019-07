La guerra tra gabbiani e topi per il controllo dei cassonetti-ristoranti di Roma

agi

(Di venerdì 5 luglio 2019) Se non ci fossero di mezzo la salute pubblica e il decoro urbano si potrebbe parlare perfino di arte contemporanea. Perché in fondo c'è qualcosa in comune tra la “Natura morta marina con le ali di gabbiano” dipinta da Filippo De Pisis nel 1929 e il “Gabbiano mangia topo morto, via Cicerone”, immortalato e postato da Barbara Palombelli su Facebook. Mica l'unica celebrità a fotografare il braccio di ferro tra i ratti e i grandi uccelli di mare che hanno trovato la loro America ain queste lunghe settimane ditraboccanti di rifiuti e di miasmi al sapor di discarica, in periferia come al quartiere Prati. Le 300 tonnellate di indifferenziata quotidiana non raccolta sulle circa 2600 prodotte stanno ispirando parecchi selfie di denuncia d'autore, da Alessandro Gassman a Rita Dalla Chiesa, è un po' cinema il video che con il ...

