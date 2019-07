La giravolta di Renzi sui migranti | quando nel 2018 diceva | “Grazie Minniti e Gentiloni

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Era il 12 febbraio del. Matteoera segretario del Partito democratico e a Firenze, dal palco, è pronto a tirare la volata al proprio partito in vista delle elezioni del 4 marzo. In platea, l’allora ministro dell’Interno, Marco. Ed è proprio all’ex titolare del Viminale che si rivolge il senatore di Scandicci in tema di gestione dei flussi migratori: “Se gli sbarchi sono venuti meno è grazie all’intelligente azione di contrasto di questo periodo. Il Pd non ha alcuna remora a dire grazie ae al governo (, ndr) per il lavoro straordinario che è stato fatto“. Peccato, però, che proprio oggi, con una lettera pubblicata su Repubblica,abbia accusato il Pd di “aver esasperato il tema degli sbarchi”, considerati “minaccia alla democrazia”, e allo stesso tempo di “non aver posto la fiducia ...

