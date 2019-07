‘La Fagiané di Magrini’ | “Nibali da top5 | Bernal favorito | è il nuovo Contador A Sagan

oasport

(Di venerdì 5 luglio 2019) Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. I 5 GRANDI FAVORITI DEL TOUR DE FRANCE 2019 Partiamo da quello che nessuno si aspetta, ma che può vincere il Tour de France: Rigoberto Uran. In passato ha già ottenuto dei piazzamenti, è uno che si presenta in grande forma ed ha una delle squadre più forti del lotto, grazie alla quale può avere delle buone chance anche in vista della crono a squadre, anche se le prove contro il tempo non saranno così determinanti. Va forte in salita, è affidabile e lo ha dimostrato in passato. Potrebbe essere la vera sorpresa. Poi sicuramente sono favoriti Egane Geraint Thomas. Il britannico ha vinto l’anno scorso, però in salita per me è ...

