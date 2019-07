La Croazia ha chiesto di entrare nell’euro

wired

(Di venerdì 5 luglio 2019) Dubrovnic –(Photo: John Ioannidis / Pixabay) L’eurozona, ovvero l’insieme dei Paesi europei che hanno adottato l’euro come moneta comune, si allargherà alla. Come riporta la Banca nazionale croata (Hnb), il governo di Zagabria ha avviato le procedure pernel meccanismo di scambi europei (Erm II), che permette di mantenere fissi i tassi di cambio tra moneta nazionale ed euro in vista dell’ingresso nella moneta unica. Con questa procedura, laavrà la possibilità di passare dalla kuna attuale all’euro con una variazione massima del 15% in più o in meno. La speranza del governatore della Hnb, Bois Vujcic, è che entro il 2020 il Paese potrà aderire al sistema di scambi, per poi arrivare a una definitiva entrata in vigore della moneta unica a gennaio 2023. Nella lettera indirizzata all’Unione europea e ai paesi membri dell’eurozona da parte del ministro ...

