La Corte dei Conti della Toscana ha condannato Matteo Renzi a pagare 15mila euro per

Minori stranieri - la Corte dei Conti : “Sprar costano meno dei centri straordinari. Meno sprechi se sistema fosse unico” : L’ultima relazione della Corte dei Conti chiede al ministero dell’Interno di puntare sullo Sprar, il sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati anche per quanto riguarda i bambini arrivati nel nostro Paese da soli. Quindi evitare la solita logica dell’emergenza che rende il sistema italiano una lotteria e invece puntare a un modello unico, organizzato, pianificato, governato. Che permetterebbe di avere Meno sprechi ...

Matteo Renzi condannato dalla Corte dei Conti : quegli “aumenti di spesa” da presidente di provincia e sindaco : Il provvedimento di condanna sta tutto in tre parole: “aumento di spesa”. È per questo motivo che mercoledì la Corte dei Conti della Toscana ha condannato Matteo Renzi a pagare 15 mila euro per un danno erariale relativo al 2006 quando l’ex premier era presidente della provincia di Firenze. Secondo i giudici contabili Renzi avrebbe nominato quattro direttori generali al posto di uno, provocando così un danno complessivo all’ente pari a 125mila ...

Corte dei Conti : ex sindaco di Scicli Susino condannato a risarcire 21 mila euro : L’ex sindaco di Scicli Susino condannato dalla Corte dei Conti a risarcire 21.400 mila euro al Comune per affidamento incarico esperto del sindaco

Prof e consulente - Cascetta indagato dalla Corte dei Conti per danno erariale : sigilli a barca e conti correnti : È il Professor Ennio Cascetta ad aver ricevuto un invito a dedurre dalla Corte dei conti la scorsa settimana, nell?ambito dell?inchiesta contabile culminata nel sequestro...

Milano Pride - il Corteo dei 300mila visto dall’alto. Solidarietà ai migranti : “Mai visto un clima d’odio del genere” : Trecentomila persone hanno marciato per le vie di Milano nella giornata del Pride milanese. Un corteo colorato con oltre quaranta carri che è partito dalla Stazione Centrale per arrivare in piazza Oberdan. Tanti gli striscioni dedicati alla capitana della Sea Watch arrestata due giorni fa a Lampedusa: “Abbiamo aggiunto una striscia dorata alla bandiera Rainbow in Solidarietà ai migranti – raccontano gli attivisti – non ho mai visto ...

Corte dei CONTI : 'NO FLAT TAX IN DEFICIT'/ 'Aumento debito annulla effetti riforma' : La CORTE dei CONTI mette in guardia il governo dal varare una riforma fiscale in deficit: pur senza mai citarla è la FLAT tax a finire nel mirino.

La Corte dei conti boccia la flat tax : "Gravi gli effetti sul debito" : Una spesa pubblica in aumento nel 2018 che rischia di andare fuori controllo quest’anno, e un indebitamento statale “ai limiti massimi della sostenibilità” che colpirà le generazioni future, per molti decenni. E’ il responso della Corte dei conti nel “Rendiconto generale dello stato per l’esercizio

La Corte dei Conti avverte : "No allo shock fiscale in deficit" : Si è svolta oggi la cerimonia di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 presso la Corte dei Conti e il suo Procuratore Generale Alberto Avoli ha messo in guardia sulle possibili conseguenze di quello che Matteo Salvini chiama shock fiscale:"Mettere mano al riassetto delle tasse e dei tributi può considerarsi una priorità. Un'operazione da portare avanti non in un clima emergenziale, ma attraverso ...

Tasse mai così alte dal 2015 - e cresce il debito : Istat e Corte dei Conti picconano il Governo : Dalle piccole e medie imprese l'invito al Governo: tagliare deduzioni e detrazioni ai più abbienti per finanziare la...