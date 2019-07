La California continua a tremare | lungo sciame sismico dopo il terremoto avvertito da Las

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Una nuova scossa diè stata registrata nelle scorse ore in: è stata di magnitudo 5.4 gradi della scala Richter secondo il servizio geologico americano USGS. Ieri, nella stessa zona, era stata registrata un scossa di magnitudo 6.4 che ha innescato un, che prosegue ancora adesso, con eventi di minore entità. Venticinque anniil sisma che provocò 57 morti, nel sud della, è tornata la paura per un eventoda 15 milioni di persone tra Las Vegas e Los Angeles, dove diversi edifici hanno oscillato nel giorno dell’Independence Day. Il sisma è stato rilevato alle 10:33 ora locale a una profondità di 8,7 km con epicentro nell’area di Ridgecrest, 250 chilometri a nord di Los Angeles. Alla scossa principale sono seguite altre repliche di magnitudo 4.7, 3.5, 3.8 e 4.2. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare ...

