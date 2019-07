Juventus | ipotesi shock | “Ultimo anno di CR7 a Torino | Icardi il suo erede”

Calciomercato Juventus Dybala : ipotesi scambio con il Manchester United : Calciomercato Juventus Dybala- Stando alle indiscrezioni provenienti da oltre Manica, ed in particolaer da ESPN, il Manchester United avrebbe messo nel mirino il giocatore della Juventus Paulo Dybala. Il talento argentino sarà impegnato, stasera, con la propria nazionale contro il Brasile, in una sfida che vale l’accesso alla finale della Coppa America. Sebbene al momento […] More

Juventus - addio Bonucci ipotesi concreta : spunta un’offerta irrinunciabile? : addio Bonucci- La Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di cedere Bonucci in vista dell’imminente sessione di mercato estiva. Il difensore, come evidenziato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, sarebbe un chiaro obiettivo del Manchester City, società pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 50-60 milioni di euro. La Juventus potrebbe […] More

Juventus : sarebbe sempre viva l'ipotesi De Ligt - ma il suo acquisto sarebbe legato a Pogba : Adesso per la Juventus si entra nel momento caldo del calciomercato. Infatti dopo la presentazione di Maurizio Sarri la dirigenza bianconera dovrà iniziare a mettere a segno i primi colpi. I nomi accostati alla Juve sono di assoluto valore, si parte da Matthijs De Ligt e Paul Pogba passando per Adrien Rabiot. Secondo le ultime notizie di calciomercato, il futuro del difensore olandese e del centrocampista francese potrebbe essere legato a doppio ...

Calciomercato Juventus – Non tramonta l’ipotesi De Ligt - per il centrocampo vivi i nomi di Rabiot e Pogba : La Juventus non molla la pista De Ligt, tenendo monitorata al tempo stesso anche la situazione relativa a Rabiot: il sogno però resta Pogba Sbarcato Sarri a Torino, la Juventus adesso torna a concentrarsi sul mercato, dove è molto attiva per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. AFP/LaPresse Per quanto riguarda il reparto difensivo, il club bianconero non molla la pista De Ligt, il quale non si è ancora accordato né con il ...

Juventus - per Sarri due ipotesi di formazione : Ramsey trequartista o il tridente d'attacco : Da ieri per la Juventus è iniziata una nuova era, l'era di Maurizio Sarri. Il tecnico, adesso, inizierà a pensare alla squadra della prossima stagione. Con Sarri, per la Juve, ci sarà un cambio soprattutto a livello di gioco. L'allenatore porterà la sua filosofia fatta di tanta intensità nella quale cercherà di far rendere al meglio gli attaccanti. Nella testa di Sarri ci sono due opzioni per schierare in campo la sua Juve: la prima prevede un ...

Juventus : sempre in piedi l'ipotesi Icardi - sponsorizzato anche da Chiellini : Per la Juventus questo è il periodo per decidere le strategie di mercato. I bianconeri, anche se non hanno ancora annunciato il nuovo allenatore, stanno comunque sondando diverse piste per rinforzare la loro rosa. Negli ultimi giorni uno dei nomi che è accostato maggiormente alla Juve è quello di Mauro Icardi. In particolare all'Inter non dispiacerebbe scambiare il bomber argentino con Paulo Dybala, la Juve però non sarebbe disposta a fare ...

Juventus - ritorna Pogba : ipotesi reale e concreta! I nuovi dettagli : Pogba Juventus- La Juventus si prepara a riabbracciare Paul Pogba in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Gianluca di Marzio” noto esperto di mercato, i bianconeri sarebbe pronti a piombare con forte decisione sul centrocampista del Manchester United. 120 milioni la valutazione fatta dal club inglese, la Juventus non vorrebbe spingersi oltre gli […] L'articolo Juventus, ritorna Pogba: ipotesi reale e ...

Juventus - cessione Dybala ipotesi reale e concreta : i nuovi dettagli : Juventus cessione Dybala- Una stagione decisamente difficile e complicata. Paulo Dybala potrebbe dire addio ai bianconeri a fine stagione nonostante l’addio di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l’attaccante resta un chiaro obiettivo dell’Atletico Madrid, club che lo avrebbe individuato come chiaro sostituto di Griezmann. Lo stesso Dybala, però, dal canto suo, ha […] More

Il Manchester City definisce “ridicola” l’ipotesi di Guardiola alla Juventus : Il Sun riporta la reazione del Manchester City all’annuncio che Guardiola sarebbe il prossimo allenatore della Juventus. Secondo il tabloid inglese il City ha smentito categoricamente le voci che arrivano dall’Italia. Le voci circolate nelle utlime ore sono considerate dalla società di Manchester “ridicole“. Sempre in base a quanto filtra dagli uffici dell’Etihad Stadium, i freschi campioni d’Inghilterra sono tranquilli ...

Juventus - prende quota l'ipotesi Sarri e De Laurentiis : «Sarebbe divertente» : Sarri-Juventus, dov?è la verità? Le voci di un avvicinamento insistono e a commentare l?incredibile affare di mercato ci ha pensato anche Aurelio De Laurentiis.«Non mi...

Josè Mourinho alla Juventus? I bookmakers avallano la folle ipotesi : Josè Mourinho non ha certo un ottimo rapporto con la Juventus, ma per quanto concerne le quote è stato inserito anch’esso nella corsa al dopo Allegri Si fanno insistenti le voci di un possibile addio tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Dopo le rassicurazioni di Agnelli, subito dopo l’eliminazione dalla Champions League, appare sempre più probabile il divorzio tra i bianconeri e il suo allenatore, capace di garantire alla ...