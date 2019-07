Judo | Universiadi 2019 | poche soddisfazioni per l’Italia nella seconda giornata a Napoli

Judo - Universiadi 2019 : niente medaglie per l’Italia nella prima giornata a Napoli : Si è conclusa senza soddisfazioni per l’Italia la prima giornata di gare del Judo alle Universiadi estive 2019 di Napoli. Quest’oggi sono andate in scena le prime quattro categorie di peso del programma della manifestazione, con quattro azzurri impegnati nei -90, +90 kg maschili e -70, +70 kg femminili. Il migliore dei Judoka italiani è stato Lorenzo Rigano, capace di aggiudicarsi ben tre incontri nei 90 kg maschili contro il ...