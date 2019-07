Irene Capuano | “Ho rifatto il seno Dopo l’allattamento era sparito | si era prosciugato”

gossip.fanpage

(Di venerdì 5 luglio 2019) La ex di Uomini e Donne, oggi compagna di Francesco Arca, svela perché ha deciso di sottoporsi a un intervento di ritocco al: "due allattamenti molto molto lunghi, mi guardavo allo specchio e non mi piacevo".spiega inoltre di aver cambiato stile di vita per ridurre i chili di troppo, che le impedivano di mostrarsi in costume da bagno sui social.

