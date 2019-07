Inter | sfida al Valencia per il “Trofeo Naranja”

Le Ong sfidano il ministro dell'Interno : "Faremo come la Sea Watch" : Montecitorio off limits per le Organizzazioni non governative. A loro non è stato permesso di parlare davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera, ma nonostante questo le associazione proseguono la battaglia, e nella sala della Stampa estera mostrano tutta loro determinazione: “Agiremo ancora come ha fatto la Sea Watch, seguendo la legge del mare”. Il giorno dopo la sentenza del Gip, che non ha convalidato ...

Inter-Juventus - parte la sfida per Darmian : l’esterno azzurro conteso da Sarri e Conte : L’esterno del Manchester United fa gola sia all’Inter che alla Juventus, che potrebbero tentare l’affondo nei prossimi giorni Matteo Darmian potrebbe rientrare in Italia, concludendo così la sua esperienza al Manchester United. L’esterno italiano infatti è Conteso da Inter e Juventus, vigili sul giocatore e interessate a riportarlo in Serie A. Antonio Conte gradisce l’ex Torino, utile non solo come terzino ma ...

Boxe – Baldamura sfida Morrison al Pietrangeli per il titolo Internazionale silver WBC : Emanuele Blandamura è pronto per sfidare Marcus Morrison nella grande riunione dell’11 luglio a Roma L’11 luglio, allo stadio Nicola Pietrangeli presso il Foro Italico di Roma, l’ex campione d’Europa dei pesi medi Emanuele Blandamura (39 anni, 29 vittorie e 3 sconfitte) sfiderà l’inglese Marcus Morrison (26 anni, 20-3) per il vacante titolo internazionale silver WBC. Il vincitore occuperà una posizione alta nella classifica del World ...

Sea Watch 3 - Interviene la Corte di Strasburgo : "Risposte entro il pomeriggio" - sfida a Matteo Salvini : Ora sul caso Sea Watch si inserisce la Corte di Strasburgo, la quale ha reso noto di aver ricevuto una richiesta di "misure provvisori" da parte dalla ong per chiedere all'Italia di consentire lo sbarco dei migranti. La Corte di Strasburgo ha rivolto una serie di domande sia alla Sea Watch 3 sia al

CorSport : il super-mercato di Napoli e Inter per sfidare la Juve : Questo è l’anno, come scrive il Corriere dello Sport, in cui la rincorsa alla Juve si fa reale, concreta, possibile. Lo si vede nel super-mercato che le big del campionato stanno facendo, dalla richiesta di Ancelotti di avere per la prossima stagione James Rodriguez, “un diez di fatto prima che di maglia per incendiare il popolo”. Ma il Napoli non si ferma qui è lavora anche su un grande difensore come Manolas, dopo essersi già ...

Malore Gigi Simoni - i messaggi di sostegno dal mondo social : riferimenti alla sfida scudetto Juve-Inter : Sono ore di preoccupazione per le condizioni di Gigi Simoni, l’ex allenatore dell’Inter ha accusato un Malore nella sua abitazione di San Piero a Grado (Pisa) ed è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Nelle ultime ore sono arrivati tanti messaggi sui social, sono trending topic gli hashtag “Forza Gigi” e “Gigi Simoni”, tanti i messaggi di affetto. “Il mio primo allenatore della mia ...

Radio Kiss Kiss Napoli - l’Intervista di ADL su vari temi : “Il mio regalo ai tifosi la doppia sfida col Barcellona! James un desiderio di Ancelotti - l’alternativa è Lozano. Manolas? A quella cifra…” : L’intervista di De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli A Radio Kiss Kiss Napoli è intervento il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha rilasciato un’intervista in cui ha toccato vari temi. Queste le sue dichiarazioni: Si inizia dalle voci su un possibile doppio confronto negli Stati Uniti con il Barcellona: “Avevo promesso un regalo ai tifosi del Napoli lo scorso anno, ad un certo punto non ho potuto più parlare ...

Sea Watch 3 - la portavoce Giorgia Linardi sfida ancora l'Italia : "Decreto-Salvini? Non mi Interessa" : La Sea Watch 3 del decreto sicurezza-bis voluto da Matteo Salvini se ne frega, così come se ne frega delle multe salatissime introdotte dal testo per chi sfida il divieto di varcare. Lo dice chiaro e tondo a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico su La7, Giorgia Linardi, portavoce

Calcio femminile - Mondiali 2019 : azzurre spettatrici Interessate della sfida tra Australia e Brasile - Cina e Sudafrica si giocano il terzo posto : I Mondiali di Calcio femminile proseguono quest’oggi con altre due partite della seconda giornata della fase a gironi che vedranno coinvolte squadre del Gruppo B e del Gruppo C. La prima sfida odierna si giocherà allo “Stade de la Mosson” di Montpellier alle ore 18.00 ed interesserà molto da vicino anche l’Italia, dato che scenderanno in campo Australia e Brasile per un incontro fondamentale ai fini della classifica del ...

Barella - il Milan sfida l'Inter/ Strada in salita : 'Nicolò non vede l'ora di...' : Nicolò Barella: inserimento del Milan nella trattativa tra Cagliari e Inter. Maldini può giocarsi la carta Cutrone, Marotta invece...

Mediaset crea "MFE-MediaForEurope" - nuovo polo televisivo Internazionale | Pier Silvio Berlusconi : "Da un'eccellenza italiana una grande sfida europea" | Marina Berlusconi : "Orgoglio Fininvest" : I Cda di Mediaset e Mediaset España hanno deliberato la fusione delle due società nella holding che avrà sede in Olanda, residenza fiscale in Italia e sarà quotata alle Borse italiana e spagnola. Il presidente Fininvest, Marina Berlusconi: "Giorno da ricordare, primo passo verso un broadcaster paneuropeo"

