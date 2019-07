Inter | domenica la prima conferenza stampa di Conte

Giornata Internazionale della giraffa : domenica al Bioparco ‘un animale da record’ : Roma – domenica 23 giugno, in occasione della Giornata internazionale della giraffa il Bioparco di Roma organizza la Giornata evento dal titolo: ‘giraffa, un animale da record!’. Il piu’ alto mammifero terrestre detiene tanti primati: l’altezza, il numero di vertebre, la lunghezza della lingua ed il peso del cuore, per questo la giraffa e’ uno degli animali piu’ carismatici della fauna africana. Queste e ...

Mara Venier vorrei cancellare l’Intervista con Pamela Prati a Domenica in : Mara Venier non avrebbe fatta l’intervista a Pamela Prati all’interno di “Domenica In”. La conduttrice è amareggiata per come si è evoluta la storia del matrimonio mai celebrato dell’amica showgirl con il fantomatico Mark Caltagirone. E alla fine di questa edizione del programma Domenicale di Rai 1, intervistata da Adnkronos, la Venier traccia un bilancio: quella chiacchierata in studio con la Prati è l’unico neo di un’esperienza fantastica. ...

Domenica 2 giugno ORadio sarà a Castel Volturno per il Sunday Sunset di Aperipark - l’Intervista a Luca Fusco : Il Sunday Sunset di Aperipark è una festa per tutti, come accade in tutti gli eventi organizzati dal collettivo di Luca Fusco che ha fatto della passione per la musica la sua mission. Per questo Domenica 2 giugno, dalla cornice del Flava e Moè Beach di Castel Volturno (CE), sarà presente anche ORadio in diretta streaming come media partner di una vera e propria festa delle realtà più giovani della musica elettronica. A partire dalle ore 17 il ...

Domenica In - l'Intervista con cui Mara Venier terrorizza la Rai : i guai di salute del marito e la strana frase : Cosa farà, Mara Venier? Dopo aver rilanciato Domenica In su Rai 1, il suo futuro non è poi così certo. Viale Mazzini vorrebbe fortemente riconfermarla al timone del contenitore Domenicale della rete ammiraglia, ma Zia Mara non ha ancora sciolto tutte le riserve. E lo dice chiaro e tondo in un'interv

Serie A – I tifosi dell’Inter lanciano l’avvertimento : “domenica fuori i coglioni! Vi sosterremo - ma alla fine sarà festa o guerra” : I tifosi dell’Inter lanciano l’avvertimento ai giocatori nerazzurri ed alla società: domenica in campo per la vittoria “Nessuna scusa, nessun perdono, domenica fuori i co…ni“. Inizia così la nota apparsa sul profilo Facebook dei tifosi interisti della curva nord di Milano in vista dell’ultima delicata sfida di campionato contro l’Empoli, match decisivo per le sorti Champions dei nerazzurri. ...

Domenica appuntamento con “Ibla Classica International” : Con “Danze in trio” continua Domenica 26 maggio, la stagione concertistica di “Ibla Classica International”. Al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla

Inter e Fiorentina - l’ultima maledetta domenica e il rischio (concreto) di doppio psicodramma : Avevamo detto che era il campionato più noioso e scontato dell’ultimo decennio. Era vero, ma avevamo sottovalutato Inter e Fiorentina, Spalletti e Montella, il più grande, incredibile, esilarante psicodramma calcistico che potrebbe realizzarsi domenica. Tra Milano e Firenze, San Siro e il Franchi, si giocano due spareggi: se l’Inter perde in casa contro l’Empoli e la Fiorentina contro il Genoa, con le contemporanee vittorie delle rivali ...

Domenica In - Nunzia De Girolamo : “A furia di ‘fare l’uomo’ avevo perso la mia femminilità”. E Raimondo Todaro Interviene per dire la sua sulla giuria : Tra gli ospiti di oggi della puntata di Domenica In, Mara Venier ha ospitato anche Nunzia De Girolamo. L’ex deputata di Forza Italia ora concorrente di Ballando con Le stelle si prepara a condurre Linea Verde tra le polemiche. Ma per il momento pensa ancora al programma di Milly Carlucci: “Stavo lavorando con Massimo Giletti a Non l’Arena, poi Milly Carlucci mi ha chiesto di fare questa trasmissione. Ha insistito molto, ho cambiato ...

Domenica in - Mara Venier Intervista l'ex marito Jerry Calà : "Ma se in privato mi sbaciucchi tutta..." : Jerry Calà è stato ospite di Mara Venier a Domenica in, su Raiuno. La conduttrice ha quindi intervistato senza censura il suo ex marito al quale non ha risparmiato delle belle frecciatine. Come quando lui confessa di non ricordare l'anno del loro matrimonio a Las Vegas. Mara ride e lo prende però in

Domenica In - Alessia Marcuzzi da Intervistata a showgirl con mammà : Una puntata incominciata col botto quella di Domenica In di questo pomeriggio, con Alessia Marcuzzi ospite in studio non solo nelle vesti di intervistata ma anche di show girl, se così la possiamo definire. Sì, perché Mara Venier ad Alessia per prima cosa chiede di cantare. Così inizia un nuovo divertentissimo teatrino che zia Mara assicura essere improvvisato, sulle note di Carmela è 'na bambola, nota canzone di Nino D'Angelo che ad ...

Pamela Prati - l'Intervista da tremila euro a Domenica In è stata eliminata da RaiPlay? : Tutti coloro che hanno seguito l'affaire Pamela Prati in queste settimane si saranno sicuramente chiesti almeno una volta quanto stiano guadagnando i protagonisti di questo caso, che si candida a diventare uno dei più assurdi della cronaca rosa nazionale degli ultimi anni. Oggi le prime notizie ufficiali sui compensi: secondo quanto diffuso dalla Rai, in risposta all'interrogazione parlamentare dello scorso mese di Michele Anzaldi, membro ...

“Pamela Prati ha preso più di 3mila euro per l’Intervista con Mara Venier a Domenica In” e di quel video non c’è più traccia : “Poco più di 3mila euro“: è quanto ha preso Pamela Prati per partecipare alla puntata di Domenica In del 31 marzo scorso, quella in cui raccontò commossa a Mara Venier di aver già celebrato le nozze civili con l’ormai fantomatico fidanzato Mark Caltagirone, come fa sapere la Rai in una nota di risposta all’interrogazione parlamentare presentata dal deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi. “In merito ...

