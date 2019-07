ilpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il potere sarà diviso per tre anni da militari e civili, in attesa di nuove elezioni: gli ultimi mesi ci hanno però abituato a prendere tutto con le molle

ilpost : In Sudan è stato trovato l’accordo per un governo di transizione - frandieri : @Charlotte3117 @GalluzziAntoni1 @RescueMed @AlessandroMetz Ma che ragionamento è il traghetto? Anche per Iran parto… - Lord_Vltor : @SoloCristy Eccomi! Allora: sì, confermo che la nave vale come territorio dello Stato - nel caso fossero Libici. Se… -