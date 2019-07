Il Segreto | spoiler spagnoli | Isaac chiede in sposa Elsa | Maria condizionata dal Mesia

Il Segreto - spoiler : Maria e Roberto tendono una trappola a Francisca e Fernando : I telespettatori italiani della soap opera “Il Segreto” presto assisteranno ad un colpo di scena clamoroso, che vedrà protagonista uno storico personaggio femminile. Si tratta di Maria Castaneda, che non la prenderà affatto bene quando scoprirà che Francisca Montenegro e Fernando Mesia hanno tentato di cacciare dalla sua vita Roberto Sanchez. Quest’ultimo dopo aver ricevuto un’ingente offerta dalla darklady e dal figlio del defunto Olmo, farà un ...

Il Segreto - spoiler : Matias si accorge che Elsa e Isaac non hanno smesso di amarsi : I protagonisti delle prossime puntate italiane della famosa soap opera spagnola “Il Segreto” continueranno ad essere Isaac Guerrero ed Elsa Laguna. Precisamente nel capitolo numero 2.023, ci sarà un avvicinamento tra il carpentiere e la rivale di Antolina, che non passerà di certo inosservato. La sorella del defunto Jesus curerà al suo ex fidanzato una ferita grave provocata mentre lavorava: in questa circostanza Matias Castaneda non farà fatica ...

Il Segreto - spoiler 8-12 luglio : il fratello di Saul ferito gravemente rischia la vita : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto che riguarderanno ciò che accadrà su Canale 5 negli episodi in onda dall’8 al 12 luglio 2019. Dopo essere stata messa in ginocchio dall'epidemia di varicella, Puente Viejo sembrerà ritornare piano piano alla normalità. Elsa, che ha dato una grande mano nella cura dei malati, verrà ora ben vista dai paesani, tanto che Adela le offrirà un posto nella scuola. La Laguna però, sarà decisa ...

Il Segreto spoiler spagnoli : Julieta viene violentata - i suoi stupratori vengono uccisi : Le anticipazioni della fortunata serie spagnola Il Segreto rivelano che alla protagonista Julieta Uriarte avverrà qualcosa di agghiacciante difficile da dimenticare. La ragazza sembrerà aver trovato la felicità accanto all'uomo che ama, Saul, dopo averlo sposato e dopo essere stata vittima di numerosi sotterfugi orchestrati da Donna Francisca e Prudencio, che hanno fatto di tutto pur di separarla dal suo amato. Purtroppo la felicità per i ...

Il Segreto spoiler al 12/7 : Prudencio rischia la vita - Fernando si dichiara a Maria : Gli ascolti dello sceneggiato iberico “Il Segreto” continuano ad essere positivi. Nelle puntate italiane della prossima settimana, Lamberto Molero si renderà protagonista di un orrendo gesto, perché ferirà Prudencio Ortega al posto di Julieta Uriarte. Il fratello di Saul verserà in pessime condizioni di salute, al tal punto da lottare tra la vita e la morte. Fernando Mesia invece finalmente si farà avanti con Maria Castaneda, visto che le ...

Spoiler Il Segreto : Don Anselmo ammette di essere a conoscenza della morte dei Molero : Proseguono gli appuntamenti con la longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Il segreto' che mette lo spettatore di fronte a nuovi misteri. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate, si infittirà il mistero intorno alla morte di Eustaquio e Lamberto Molero. Tale questione coinciderà con l'improvvisa sparizione di Julieta nel momento in cui si avvicina il matrimonio con Saul. Tra le persone a conoscenza della scomparsa dei ...

Il Segreto - spoiler 3-4 luglio : Matias si scontra con Antolina per difendere Elsa : Le anticipazioni dell'appuntamento della soap opera "Il Segreto" di mercoledì 3 luglio rivelano che arriverà il momento tanto desiderato da Julieta. La ragazza sta per salire all'altare con l'uomo che ama, ma tutto il pasese di Puente Viejo cadrà nella sorpresa e nello sgomento per via della sparizione improvvisa proprio della promessa sposa. Un'altra storyline riguarda Matias (Ivan Montes) alle prese con l'arrivo nella locanda di Antolina che ...

Il Segreto spoiler spagnoli : Carmelo si allea con Fernando per vendicare la morte di Adela : Importanti novità succederanno nei nuovi episodi spagnoli de Il Segreto, in programma da lunedì 1 a venerdì 5 luglio in Spagna. Se Marcela deciderà di assumere Lola nella sua locanda, Carmelo Leal, assetato di vendetta, stringerà un'alleanza con Fernando Mesia per distruggere il sindaco di Belmonte, reo di aver ucciso Adela. Il Segreto: il piano diabolico di Fernando Le anticipazioni de Il Segreto, sugli episodi spagnoli trasmessi da lunedì 1 a ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Antolina muore - Marcela e Matias assumono Lola alla locanda : Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de Il Segreto, trasmesse in Spagna dall'1 al 5 luglio. Se Antolina Ramos perderà la vita durante uno scontro con Isaac, Lola troverà lavoro alla locanda di Matias e Marcela Castaneda, nonostante il parere contrario di Prudencio. Il Segreto: Antolina ruba all'emporio Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole da lunedì 1 a venerdì 5 luglio in Spagna, rivelano che Meliton ...

Il Segreto - spoiler : Antolina si allea con Alvaro per sbarazzarsi di Elsa : Non smette di sorprendere i telespettatori lo sceneggiato spagnolo Il Segreto. Alvaro Fernandez, arrivato nel quartiere iberico per aiutare il dottor Zabaleta a curare coloro che sono stati contagiati dalla varicella, presto mostrerà la sua vera natura. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana il nuovo medico, quando verrà a conoscenza che Elsa Laguna in realtà è entrata in possesso dell’eredità del ...

Il Segreto spoiler : Fe lascia per sempre Puente Viejo senza Mauricio : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, che colleziona ascolti sempre più alti sulle reti Mediaset. Nelle prossime puntate, precisamente nella numero 2020 della telenovela, i telespettatori dovranno salutare Fe. L'amata di Mauricio, infatti, sarà costretta a fuggire in America in seguito alle ritorsioni di Faustino. Il Segreto: l'arrivo di Faustino Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in ...

Spoiler Il Segreto 1-5 luglio : Alvaro attratto dalla Laguna - Julieta sparisce nel nulla : Prosegue l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera ideata da Aurora Guerra, 'Il segreto' che incuriosisce i telespettatori. Gli Spoiler delle puntate che vanno da lunedì 1 fino a venerdì 5 luglio fanno notare che sarà al centro delle trame il personaggio di Elsa. La Laguna dovrà fare i conti con le pesanti accuse ricevute dal medico che la definirà come "un'assassina di bambini". Si vivranno momenti di paura per via della scomparsa di ...

Il Segreto spoiler al 5 luglio : Matias caccia Antolina dalla locanda - Alvaro e Elsa vicini : Grosse novità accadranno nelle nuove puntate de Il Segreto trasmesse da lunedì 1 a venerdì 5 luglio su Canale 5. Se Alvaro dimostrerà un'attrazione verso Elsa, Matias invece avrà una forte discussione con Antolina. Infine vedremo che Julieta sarà in pericolo per colpa di Lamberto Molero. Il Segreto: Alvaro rimprovera Elsa Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti gli episodi in onda da lunedì 1 a venerdì 5 giugno svelano che Elsa rimarrà molto ...

Il Segreto spoiler al 7 luglio : Isaac si concede alla moglie - Saul e Julieta in pericolo : Il popolare sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto” nato dalla penna dell'autrice Aurora Guerra, continua ad appassionare i telespettatori. Gli spoiler riguardanti le puntate italiane della prossima settimana, annunciano che finalmente Antolina riuscirà a consumare il suo matrimonio, dopo aver preparato una cena romantica ad Isaac Guerrero. Saul Ortega e Julieta Uriarte invece si troveranno in pericolo di vita. Lamberto Molero circonderà ...