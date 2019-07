Il Segreto | rumor spagnoli | dopo ADELA e ANTOLINA | chi muore? anticipazioni

tvsoap

(Di venerdì 5 luglio 2019) Le attuali puntate spagnole de Ilsono all’insegna dell’alta tensione:le morti di(Ruth Llopis) e(Maria Lima), andate in onda di recente nella penisola iberica, qualcun altro potrebbe infatti lasciare la telenovela in maniera definitiva. Anche se per ora si tratta di, e non divere e proprie, cerchiamo un po’ di fare chiarezza sulla vicenda. Il, spoiler: ecco come sono morteCome abbiamo anticipato in precedenza nei nostri post,sono morte in circostanze tragiche: la prima a causa di un incidente stradale, in realtà provocato da Fernando Mesia (Carlos Serrano) che, per ingraziarsi Francisca Montenegro (Maria Bouzas), ha sabotato i freni dell’auto su cui la donna stava viaggiando insieme ad Irene (Rebeca Sala). La biondina è invece caduta da un dirupo nel tentativo di ...