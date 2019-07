Il segreto | Prudencio è in fin di vita | anticipazioni trame dall’8 al 12 luglio

Il segreto Anticipazioni 4 luglio 2019 : Saul cade nella trappola di Prudencio e Mauricio : Saul si mette sulle tracce di Prudencio ma il fratello riesce a depistarlo. Il giovane Ortega insieme a Mauricio hanno un piano per tenere nascosta Julieta.

Il segreto al 12 luglio : Lamberto sparerà a Prudencio che potrebbe morire : Secondo le anticipazioni della soap opera spagnola il Segreto, durante le puntate della prossima settimana che andranno in onda il pomeriggio su Canale 5 da lunedì 8 luglio a venerdì 12 luglio, ci saranno nuovi colpi di scena. In particolare, Lamberto si accanirà così tanto contro Prudencio che ridurrà in fin di vita con un colpo di fucile. Ma non è tutto, perché grazie alle anticipazioni spagnole abbiamo avuto modo di sapere che nella prossima ...

Il segreto - trame spagnole : Isaac rimane vedovo - Prudencio non perdona Lola : Ennesimo colpo di scena nelle puntate iberiche della soap opera “ll Segreto”. I telespettatori spagnoli questa settimana assisteranno ad una terribile scena che vedrà protagonisti Isaac Guerrero e la moglie Antolina Ramos. Dopo la drammatica morte di Maria Elena, la neo sposa di Fernando Mesia, e della maestra Adela deceduta a causa di un incidente stradale, ci sarà l’ennesimo lutto. Questa volta a perdere la vita sarà la rivale in amore di Elsa ...

Il segreto - trame al 5 luglio : Gonzalo dice addio a Maria - Julieta rapita da Prudencio : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto e che riguarderanno ciò che accadrà su Canale 5 negli episodi in onda dal 1° al 5 luglio 2019. Puente Viejo è messa in ginocchio dall’epidemia di varicella che ha colpito anche Marcela e la piccola Camelia. Elsa sta aiutando il dottor Zabaleta nella cura dei malati, aiutata anche dal giovane medico Alvaro, con cui però i rapporti saranno tesi....Continua a leggere

Anticipazioni spagnole Il segreto : arriva Lola e si innamora di Prudencio : Continua l'appuntamento con la longeva soap opera spagnola 'Il Segreto' che riesce a tenere alta l'attenzione dei telespettatori con l'arrivo di nuovi personaggi. arriva il momento delle new entry tra cui spicca il nome dell'attrice Lucia Margò che è entrata nelle trame spagnole da un mese mettendosi a confronto con un ruolo ricco di sorprese. La giovane interprete veste il ruolo di Lola, una ragazza orfana che si distingue per semplicità e ...

Il segreto anticipazioni : PRUDENCIO vuole lasciare la villa : È da un po’ di tempo che PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) non ha tanto spazio nelle storyline principali de Il Segreto, ma la situazione è destinata a cambiare nelle prossime puntate italiane della telenovela. Tutto avrà inizio quando il giovane deciderà di aiutare Saul (Josè Milan) a scoprire cosa sia davvero successo a Julieta (Claudia Galan) nei giorni in cui è stata rapita da Eustaquio (Carlos Manuel Diaz) e Lamberto Molero. Vediamo cosa ...

Il segreto spoiler al 28 giugno : Prudencio pedina Julieta - Fernando chiede perdono a Maria : Le vicende de Il Segreto tornano ancora una volta ad emozionare i fan italiani. Negli episodi trasmessi dal 24 al 28 giugno Elsa rivelerà a Consuelo di voler abbandonare Puente Viejo mentre Fernando chiederà scusa a Maria per i suoi errori commessi in passato. Infine Prudencio starà alle calcagna di Julieta. Il Segreto: Esperanza e Beltran intrappolati in una grotta Le anticipazioni de Il Segreto incentrate sugli episodi in onda da lunedì 24 a ...

Il segreto - trame Spagna : Francisca vuole rovinare Prudencio e farla pagare a Carmelo : Grande colpi di scena caratterizzeranno le trame delle prossime puntate iberiche della soap “Il Segreto”. Nei capitoli della prossima settimana, finalmente verrà alla luce come mai Francisca Montenegro ha assunto Lola come spia. Quest’ultima continuerà ad essere sottomessa dalla matrona, al tal punto che si vedrà costretta ad aiutarla a rovinare Prudencio Ortega. Ebbene sì, la moglie di Raimundo Ulloa oltre a volerla fare pagare all’autore dello ...