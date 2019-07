Il principe George prende lezioni di tennis da Roger Federer

Il principe George ha giocato a tennis con lo sportivo che tutti gli amanti della racchetta vorrebbero sfidare : Privilegi di un principe The post Il principe George ha giocato a tennis con lo sportivo che tutti gli amanti della racchetta vorrebbero sfidare appeared first on News Mtv Italia.

principe William : “George - Charlotte o Louis gay? Per me è assolutamente ok” : “Se George, Charlotte o Louis fossero gay? Per me sarebbe assolutamente ok“. Ad assicurarlo è il Principe William, secondo in linea di successione al trono britannico, che ha dichiarato pubblicamente che per lui non sarebbe affatto un problema un ipotetico futuro coming out da parte dei figli suoi e di Kate Middleton. Certo, la prospettiva è ancora prematura, tenuto conto che i tre principini hanno per ora un’età fra meno di 6 e un ...

Il piccolo aiuta persino i fattorini! Il principe William è fiero di George : I Duchi di Cambridge fanno di tutto per crescere i loro figli come una famiglia normale e non impediscono al principino George di dare una mano al personale di consegna. Curioso e felice di poter aiutare, George è l'idolo dei sudditi e il suo papà è fiero del suo carattere dolce e generoso-- Durante il recente soggiorno del principe George con i suoi genitori ad Anmer Hall, la casa di campagna della famiglia reale nella tenuta di Sandringham, ...

La principessa Charlotte seguirà le orme del fratello George : andrà nella sua stessa scuola : E che scuola!

Piccole principesse crescono : a settembre Charlotte debutterà nella scuola di George : Charlotte e la regina Elisabetta da bambinaCharlotte e la regina Elisabetta da bambinaCharlotte e la regina Elisabetta da bambinaCharlotte e la regina Elisabetta da bambinaCharlotte e la regina Elisabetta da bambinaCharlotte e la regina Elisabetta da bambinaCharlotte e la regina Elisabetta da bambinaBaby George sarà in reale compagnia quando il prossimo autunno tornerà a scuola. La principessina Charlotte Elizabeth Diana, che il 2 maggio ha ...

La principessa Charlotte comanda a bacchetta il fratello George e c'è un video che lo dimostra : LOL