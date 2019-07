Il passeggino elettrico che cambierà la vita ai genitori

dilei

(Di venerdì 5 luglio 2019) CYBEX ha introdotto sul mercato undalla tecnologia rivoluzionaria cheladei, in meglio. Si chiama CYBEX e-PRIAM e combina design e funzionalità intelligenti con il comfort di una e-bike. È stato studiato per affrontare senza sforzo salite e discese ma anche terreni sterrati e accidentati. I sensori presenti nel manubrio monitorano lo sforzo di spinta e trazione, mentre un algoritmo intelligente guida i motori integrati nel telaio per aggiungere supporto quando richiesto, dando aiuna mano nel momento in cui ne hanno più bisogno. Supporto in salita e discesa Quando iviaggiano in salita i sensori del manubrio rilevano la pressione di spinta e l’algoritmo aggiunge il supporto di conseguenza. Il risultato è che ipercepiranno come se stessero camminando su una strada pianeggiante. Quando si percorre una discesa, ...

